Jutglá, tras superar un problema personal: "Estoy en uno de mis mejores momentos"

El catalán ha sido reconocido como el mejor jugador del mes de marzo superando a Javi Rueda y Starfelt en una votación en la que los aficionados celestes han sabido valorar sus números y su gran adaptación

Ferran Jutglá atraviesa su mejor momento desde que aterrizó el pasado verano en el Celta de Vigo. El delantero catalán ha sido reconocido por la afición celeste como mejor jugador del mes de marzo, su primer premio como jugador del equipo vigués tras una serie de partidos sobresalientes. Se ha impuesto en la votación final a Javi Rueda y Carl Starfelt. Un galardón, el MVP Estrella de Galicia, que llega en el momento justo de la temporada y que, más allá de los números, refleja un crecimiento evidente tras superar un inicio de año marcado por dificultades personales.

No todo ha sido sencillo para Jutglà desde su llegada a Vigo. El propio futbolista reconoció que tuvo que dejar atrás un problema personal en los primeros meses de 2026, una situación que condicionó su rendimiento y su adaptación. Sin entrar en detalles, sí dejó claro que ese episodio ya forma parte del pasado y que ahora se siente plenamente centrado en lo deportivo. "Estoy feliz y muy a gusto con el equipo. De momento, todo está yendo de cara, vengo a entrenar con mucha ilusión para aportar mi granito de arena", explicó tras recoger el premio.

Números de crack

Ese cambio de escenario se ha traducido también en el terreno de juego. El ex del Brujas suma ya ocho goles con la camiseta celeste, siete en LaLiga y uno en la Europa League, cifras que explican su peso creciente en el esquema de Claudio Giráldez. Su impacto ofensivo ha ido acompañado de una regularidad que le ha permitido ganarse el respaldo de la grada, un factor que el propio jugador ha querido poner en valor. “Estoy muy contento de que la afición valore mi esfuerzo y mi compromiso con el equipo”, señaló, visiblemente satisfecho por un reconocimiento que considera especial.

De hecho, no dudó en destacar la conexión que ha encontrado en Vigo, una relación poco habitual en su carrera. "Nunca había vivido algo así", admitió, en referencia al vínculo entre el vestuario y el celtismo.

Objetivo: volver a estar en Europa

El premio llega además en un momento delicado para el equipo, que encara el tramo final de la temporada con el objetivo de volver a meterse en competición europea. Las últimas semanas no han sido sencillas en cuanto a resultados, algo que el propio Jutglà reconoció sin rodeos. "Venimos de unos varapalos muy duros porque en estas últimas semanas no nos están saliendo las cosas, pero hay que ir a muerte en estas últimas jornadas para volver a pelear por una clasificación europea. Nos vamos a dejar la piel para conseguirlo".

En ese contexto, el delantero pone el foco en uno de los grandes activos del grupo. "Da gusto estar en un vestuario como este. En el día a día se respira muy buen rollo, alegría, o sea que da gusto estar en un vestuario como este", insistió, subrayando la importancia de la unión interna como base para reaccionar en este momento clave del curso.

"Nos vamos a dejar la piel"

Con cinco jornadas todavía por disputarse en LaLiga, el mensaje desde el vestuario es claro. No hay margen para relajaciones y el objetivo pasa por competir hasta el final. Jutglà, que ha ido ganando protagonismo con el paso de los meses, asume ese reto con ambición. "Nos vamos a dejar la piel por terminar la temporada lo mejor posible", aseguró, antes de lanzar un guiño directo a la afición. "Ojalá sea un final de temporada muy bonito y podamos celebrar todos juntos", añadió, dejando entrever la ilusión que todavía mantiene el grupo por cerrar el curso con una alegría. Un deseo que conecta con el crecimiento personal del delantero, ahora liberado de las dudas que le acompañaron meses atrás y convertido en una de las piezas clave del ataque celeste.

Así, Ferran Jutglà no solo celebra su primer MVP en Vigo, también reivindica su momento. Tras olvidar un inicio complicado, ha encontrado por fin su sitio en Vigo y se presenta como uno de los aspirantes a la pelea decisiva por Europa.