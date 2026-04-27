Giráldez: "Nos está saliendo siempre cruz"

El técnico celeste no quiso entrar en polémicas arbitrales pero sí se mostró sorprendido con la jugada del segundo gol del Villarreal: "Los dos equipos entendimos que era falta a nuestro favor, no lo aclara, sacan, nos meten y nos vamos con cero puntos..."

Claudio Giráldez dejó un análisis certero y sincero de la derrota de su equipo frente al Villarreal, en una mezcla de autocrítica y resignación por cómo se desarrolló el partido. El entrenador gallego reconoció que, aunque su equipo compitió y tuvo momentos para engancharse, el encuentro se movió más en el terreno que quería el rival. "Ha hecho más gana ganar", resumió al tiempo que lamentó los detalles que volvieron a penalizar a los suyos. "También tienen fortuna en momentos importantes, con el penalti, haciendo gol en la segunda llegada…".

En su valoración global, insistió en esa idea de que el partido se inclinó hacia el lado amarillo en los momentos clave. "Pasó más lo que querían, en líneas generales", admitía, aunque sin restar mérito al esfuerzo de los suyos. "Pero los goles son evitables y no hemos gestionado bien los momentos sensibles del partido".

La confusión en la jugada del segundo gol

Uno de los episodios que marcó el encuentro fue la jugada previa al segundo tanto del Villarreal, una acción que generó malestar en el banquillo celeste. Giráldez optó por la prudencia al analizarla, aunque dejó clara su incomprensión por lo ocurrido. "No sé lo que ha pasado. Los dos equipos entendimos que era falta a nuestro favor, no lo aclara, sacan, nos meten y nos vamos con cero puntos; es así el fútbol", explicó.

Preguntado directamente por la actuación arbitral, evitó entrar en polémicas. "Es un gran árbitro, tiene un gran futuro; él sabe lo que ha hecho bien y mal hoy, como cualquier deportista, y no hay mucho más".

Una dinámica negativa demasiado larga

Más allá de esa acción puntual, el técnico puso el foco en una tendencia que empieza a repetirse en su equipo, especialmente en los inicios de partido. "Llevamos dos duelos empezando en juego directo y saliéndonos al revés", apuntó. Para Giráldez, hay una sensación de que los pequeños detalles no están cayendo de su lado. "Está saliendo cruz en todas las situaciones pequeñas de los partidos, como el penalti. Tenemos que aprender y mejorar". Esa desventaja temprana, según explicó, condiciona demasiado al equipo. "Empezar así con el primero y el tercero, con el talento que tienen, nos hacen dudar".

Aun así, también destacó la capacidad de reacción de sus jugadores tras un inicio complicado. Reconoció que el equipo tardó en asentarse y que cometió errores técnicos en los primeros minutos, pero valoró la mejora posterior. "Hemos tenido momentos buenos con la pelota, generando llegadas y ocasiones de gol, aunque el rival también", señalaba. En su opinión, fue un partido en el que ambos equipos se sintieron más cómodos atacando que defendiendo. "Ellos han acertado más, han tenido para matarnos, pero nos hemos metido en el partido, hemos tenido opciones para empatar, con el remate de Ferran Jutglà al palo y con más corazón que fútbol en ese momento".

El discutible penalti de Yoel Lago

En cuanto a nombres propios, defendió el papel del joven Yoel Lago, que volvió a cometer un penalti. El técnico pidió paciencia con su evolución. "Ha estado compitiendo, ha evolucionado bien en el partido. Tiene que controlar el ímpetu en varias opciones, pero está jugando contra los mejores del mundo. Sabemos que va a ir creciendo y mejorando en detalles que pulir. Tenemos que quedarnos con lo positivo”. También destacó la mejoría de Borja Iglesias y el paso adelante de Hugo Álvarez, insistiendo en que el crecimiento individual es clave para elevar el nivel colectivo.

Por último, el técnico gallego no pierde de vista el objetivo europeo. A pesar de la derrota, mantiene el mensaje de ambición y realismo. "Estamos séptimos, quedan cinco partidos y tenemos que mantener las cosas que hemos hecho bien y mejorar otras que no hemos hecho tan bien". En esa línea, insiste en la importancia de competir mejor desde el inicio y recuerda que la temporada de su equipo sigue siendo notable. "Hay que valorar dónde estamos y tener la ambición de mejorar y entrar mejor en los partidos, que nos está costando".