El Valencia remata el fichaje del japonés Ryunosuke Sato

El joven extremo de tan solo 19 años actúa como extremo izquierdo, aunque puede jugar en distintas zonas de ataque, y el club valencianista pagará por su traspaso cuatro millones de euros

El Valencia CF ultima la llegada de Ryunosuke Sato quien, salvo giro inesperado, se convertirá en futbolista del conjunto valencianista a cambio de cuatro millones de euros pagados al FC Tokyo. Se trata de un joven jugador de 19 años que puede moverse por diferentes zonas del ataque, aunque su posición ideal es la de extremo izquierdo. Un paso más dentro de la planificación del equipo, que quiere mejorar lo logrado en los últimos cursos.

Ryunosuke Sato será por tanto el primer fichaje del Valencia de la temporada 26/27, según señala el periodista Kazu Kakiuchi. El futbolista japonés es una de las jóvenes promesas de su país, internacional en categorías inferiores con Japón y actualmente milita en el FC Tokyo. El extremo ha e ha disputado 19 encuentros este año 2026 en la J1 League y ha marcado seis goles y ha dado una asistencia.

Ryunosuke Sato no tendría ficha del primer equipo del Valencia, pese a ser jugador del primer plantel a todos los efectos

Se da la circunstancia de que Ryunosuke Sato no ocupará una de las 25 fichas de la plantilla del Valencia la temporada que viene, aunque su incorporación es para que trabaje con absoluta normalidad en la dinámica del primer equipo. Su edad le haría entrar como uno de los tres sub 23 que pretende el club valencianista tener en la configuración de su próximo equipo.

Después de que se completen los últimos trámites y que pase el reconocimiento médico, Ryunosuke Sato será anunciado como nuevo futbolista del Valencia. La entidad valencianista se ha adelantado a otros equipos que también pretendían al futbolista, como es el caso del Feyenoord quien también tentó al jugador hasta última hora.

Ryunosuke Sato, de 19 años, debutó en el fútbol profesional con 16 años

Habitual de la selección sub 23 de Japón, Ryunosuke Sato debutó como jugador profesional con tan solo 16 años. Un detalle de la precocidad de este extremo de 1,71 metros que tanto ha llamado la atención en su país y que aún tenía dos años más de contrato con el FC Tokyo al que el Valencia paga ahora cuatro millones de euros.

Los que conocen a Ryunosuke Sato destacan de este jugador criado en la cantera del FC Tokyo su creatividad, técnica y capacidad de regate. Pese a ser diestro, el jugador actúa a pierna cambiada partiendo desde la izquierda, aunque también se maneja en otras posiciones del frente de ataque. Ahora busca dar un salto en su carrera firmando por el Valencia.

La lesión de Diego López y Sergi Canós y la salida de Larguie Ramazani han motivado que el Valencia haya decidido mover ficha para incorporar a Ryunosuke Sato para que actué en esa posición de extremo izquierdo. Se trata del primer movimiento que podría cristalizar en lo que se prevé que sea un intenso mercado de verano para el equipo de la capital del Turia. Las últimas temporadas no han terminado de convencer y el nuevo proyecto pretende revertir esa situación vivida.