Dimitrievski, muy claro analizando las opciones de Europa del Valencia: "Da"

El portero de Macedonia del Norte ha hablado sobre el objetivo que tiene el equipo que entrena Carlos Corberán. El balcánico ha señalado que hay que ir partido a partido pero también ha asegurado que si hacen una temporada como la pasada segunda vuelta en LaLiga estarán en puestos europeos

En el Valencia CF se ha instalado un debate durante este verano que gira en torno al objetivo que tiene el equipo que entrena Carlos Corberán en esta temporada. Hay precavidos que hablan de la permanencia en Primera división y los hay más exigentes que dicen que hay que luchar por clasificarse para jugar competición europea. Con esta situación, Stole Dimitrievski, que va a ser el portero titular del Valencia CF en la campaña que está por empezar, ha argumentado que al equipo de Mestalla le da para estar en Europa siempre y cuando hagan una temporada similar a la segunda vuelta pasada.

Stole Dimitrievski ha abogado que el Valencia CF tiene que ir partido a partido, pero también ha sido muy claro sobre las opciones europeas del equipo. "Si mejoramos la primera vuelta del año pasado y hacemos esa segunda vuelta, da. Hay que ir partido a partido y mejorar para estar desde el principio bien. Lo necesitamos para tener más cerca el objetivo", ha declarado a los compañeros de Plaza Deportiva.

El de Macedonia del Norte ha detallado como son las primeras sensaciones del Valencia CF en esta pretemporada. "Estoy contento por el partido, estoy trabajando muy duro para la temporada, estos minutos pues muy contento y muy feliz de ir cogiendo sensaciones en la portería que es lo que necesita un portero".

Contento por seguir en el Valencia CF pero triste porque se abandone Mestalla

Stole Dimitrievski, finalmente, sigue en el Valencia CF después de que el club y el portero hayan alcanzado un acuerdo para continuar unidos durante dos temporadas más. Ha habido momentos buenos y peores en esta relación, pero el guardameta ha dicho que hay que dejar lo pasado atrás y centrarse en que ahora todo es felicidad. "Me siento contento por seguir en el Valencia, por eso hice ese contrato, para estar los cuatro años, todas las partes estamos felices. Ahora hay que ponerse a trabajar mucho y muy duro para hacer una gran temporada".

Uno de los apartados más especiales de esta temporada para el Valencia CF va a ser que será el último del Estadio de Mestalla ya que a partir del verano de 2027 el club de muda al Nou Mestalla que está terminándose de construir. Dimitrievski ha asegurado que echarán de menos su actual casa. "Es muy emocional, triste, especial... todas esas emociones. Es un estadio increíble, es el que más me ha impresionado tanto de local como visitante y tenemos que darlo todo para disfrutar este último año y hacer una gran temporada, nuestra afición se lo merece y no tengo dudas de que vamos a trabajar para mejorar cada día y ganar partidos que es de lo que se trata. El próximo también será emocionante porque es el primero del nuevo Mestalla, hay que afrontarlo con muchas ganas y mucha ilusión".