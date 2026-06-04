El Valencia anuncia la renovación de Dimitrievski, pero se esperan más movimientos en la portería

El club de Mestalla y el portero de Macedonia del Norte han llegado a un acuerdo para seguir unidos hasta el 30 de junio de 2028. El equipo blanquinegro tiene la idea de fichar a otros guardameta que compita por la titularidad o que asume el rol de segunda cancerbero

El Valencia CF ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Stole Dimitrievski por el que el club y el portero seguirán unidos hasta el 30 de junio de 2028. El Valencia CF ha ejecutado una opción que tenía para prolongar por dos años más el contrato del guardameta de Macedonia del Norte el cual está encantado de continuar.

De este modo, el Valencia CF se quita uno de los problemas que tenía en la posición de portero de cara a la próxima temporada aunque aún debe fichar a un guardameta más. Actualmente cuenta con un portero con nivel titular como es Stole Dimitrievski y tiene en nómina también a Cristian Rivero que tendrá el rol de tercer portero.

Sin embargo, el Valencia CF necesita otro cancerbero después de la salida de Julen Agirrezabala que compita por ser titular con Stole Dimitrievski. Es por ello que el club de Mestalla está peinando el mercado en busca de un portero que cumpla con ese rol. En las últimas semanas, la dirección deportiva del Valencia CF ha sondeado las opciones de Antonio Sivera, del Deportivo Alavés, y de Aarón Escandell, del Real Oviedo, pero ambas parecen muy complicadas por sus altos costes.

Stole Dimitrievski, feliz de seguir en el Valencia CF

Stole Dimitrievski ha afirmado que está muy contento de seguir en el Valencia CF. "Estoy muy feliz y contento por anunciar esta prolongación de dos años con el Valencia CF. No tenía ninguna duda de esta prolongación, siempre he querido y enfocado en eso porque estoy muy feliz aquí y con todo lo que conlleva el club".

El de Macedonia del Norte ha señalado que sabe lo grande que es el Valencia CF, siendo esa una de las razones por la que va a continuar. "Siempre intento demostrar y dar lo mejor de mí. Sé lo que es el Valencia CF y su grandeza, de su gente y todo lo que conlleva. Siempre dije que quería jugar en un grande cuando llegué a España y el Valencia CF es uno de los más grandes. Estoy muy feliz y contento de seguir, disfruto cada día entrenando, jugando y defendiendo este escudo".

El Valencia CF comunica la renovación de Dimitrievski

'El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual de Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al Club hasta junio de 2028.

Desde su llegada en 2024, Dimitrievski (Kumanovo, 25/12/1993) ha disputado un total de 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF entre LALIGA y la Copa del Rey.

Su experiencia y su solidez bajo palos han contribuido al crecimiento competitivo y a la mejora de los resultados del equipo en la segunda parte de esta pasada temporada, dejando la portería a cero en 5 partidos que han supuesto 5 victorias (Getafe CF, Levante UD, CA Osasuna, Sevilla FC y Athletic Club).

Con esta ampliación contractual, el Valencia CF asegura la continuidad del guardameta de 32 años, que tras la finalización de LALIGA ha disputado dos partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y Turquía con la selección de su país y se incorporará al trabajo junto a sus compañeros tras las vacaciones'.