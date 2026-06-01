Un problema menos para Carlos Corberán: Dimitrievski se queda en el Valencia

El club che ya ha comunicado al meta macedonio que lo renovará por dos temporadas, por lo que apunta a ser el meta titular del próximo año, aunque falta por saber si el Valencia acudirá al mercado a por otro portero o apuesta por Rivero como segundo

Stole Dimitrievski va a continuar en el Valencia la próxima temporada. La aventura del meta macedonio en Mestalla no terminará este verano pues el conjunto che ha decidido ejecutar la ampliación de contrato de forma unilateral que reflejaba su contrato, por lo que tendrá que pagar 500.000 euros en concepto de bonus al portero además de subirle el sueldo para las dos próximos temporadas, siendo ahora su contrato válido hasta 2028.

Era una de las grandes dudas que había en la planta noble de Mestalla, la de la continuidad o no de Dimitrievski, pero con su gran rendimiento en este 2026 ha despejado cualquier duda, incluso también la de Carlos Corberán, que prefirió la cesión de Julen Agirrezabala desde el Athletic Club y fue su portero titular hasta la lesión de este.

Ahora, según ha publicado el diario As, el Valencia ya ha comunicado a Dimitrievski que seguirá dos temporadas más en el club y todo apunta que será para jugar como titular después de cambiar la idea del club aprovechando la lesión de su compañero.

De esta forma, tan solo queda el anuncio oficial de esta renovación, que se producirá en los próximos días y que supone apuntalar la portería con un guardameta solvente, experimentado y que conoce todos los entresijos de Mestalla.

Julen Agirrezabala regresa

Así, la portería de Carlos Corberán en estos momentos cuenta con dos efectivos tras la salida de Julen Agirrezabala, que son Stole Dimitrievski y Cristian Rivero, que también renovó con el Valencia hace unos meses por una temporada más. Queda por saber si el club decide acudir al mercado a por otro portero y vuelve a dejar a Rivero como tercero, si no sale en verano, o si apuesta por seguir con ambos y subir puntualmente a Abril del Mestalla.

Agirrezabala, cedido con opción de compra hasta el 30 de junio, regresa a Bilbao tras jugar 19 partidos con el Valencia ya que en el mes de enero sufrió una importante lesión muscular y cuando ya se recuperaba, se rompió el menisco, por lo que su último partido con el club de Mestalla fue el 3 de enero de 2026, en la derrota frente al Celta en Balaídos.

Dimitrievski priorizó continuar en Mestalla

Una noticia que sin duda ha encantado a Stole Dimitrievski, pues después de conseguir cambiar su destino en Valencia, que parecía estar más fuera que dentro en diciembre, dejó claro que su prioridad era continuar en Mestalla. "Tanto yo como el club estamos totalmente centrados en los próximos partidos para acabar lo más arriba posible en LaLiga, pero sin duda habrá negociaciones pronto, y ojalá lleguemos a un acuerdo que convenga a ambas partes", reconocía en una entrevista antes de acabar LaLiga.

De estar casi fuera, a indiscutible

El futuro de Stole Dimitrievski ha cambiado de forma radical en apenas unos meses. El macedonio llegó hace dos años para suplir la marcha de Mamardashvili, aunque el georgiano acabó quedándose una temporada más antes de emigrara Liverpool, por lo que Dimitrievski fue suplente en su primera temporada.

Todo parecía que iba a cambiar el pasado verano, ya con el camino hacia la titularidad despejado, pero el Valencia cerró el préstamo de Agirrezabala, que llegaba con algunas cláusulas en su contrato que le obligaban a jugar, algo que acabó desvelando su compañero y rival, en un ataque de sinceridad.

"Esta temporada llegó un segundo portero con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones", dijó Dimitrievski en noviembre, unas declaraciones que le costó la apertura de un expediente disciplinarioo.

Sin embargo, dos meses más tarde, Agirrezabala se lesionó y Dimitrievski aprovechó su oportunidad para jugar toda la segunda vuelta. "Lo que pasó en el pasado se quedó en el pasado, y ahora estoy totalmente centrado en los próximos partidos y en terminar la temporada en lo más alto e intentar dar lo mejor de mí para el Valencia cada vez que juegue", dijo hace poco el macedonio, que continuará defendiendo la portería del Valencia la próxima temporada.