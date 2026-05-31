Peter Lim reaparece en público, vestido del Valencia, con Nasser Al-Khelaïfi

El magnate y dueño del Valencia ha participado en un torneo de pádel en Budapest, organizado por el dueño del PSG, que también lo invitó a la final de la Champions

Peter Lim ha vuelto a dejarse ver públicamente después de mucho tiempo sin hacerlo. Ha sido con motivo de la celebración de la final de la Champions League entre el Arsenal y el París Saint-Germain que el magnate singapurense, dueño y máximo accionista del Valencia Club de Fútbol junto a su homólogo del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, con el que mantiene una larga amistad tanto personal como profesional.

Así, el dueño del club che ha aparecido en una fotografía junto a Nasser Al-Khelaïfi en un evento de Premier Pádel, el principal circuito profesional de pádel a nivel mundial respaldado por Qatar Sports Investments (QSI), el mismo fondo que dirige al PSG, pues pertenece a Al-Khelaïfi.

Peter Lim, con escudo del Valencia

Todo ha ocurrido en los días previos a la disputa de la final de la Champions, donde Premier Pádel ha reunido a personalidades del deporte de todo el mundo para disputar distintos partidos de pádel, de hecho ese torneo disputado en Budapest han pasado deportistas como Materazzi, Pastore, Matuidi o Tony Parker.

Entre ellos también estaba el dueño del Valencia, Peter Lim, que también fue invitado a la final de la Champions League para verla 'in situ'. Uno de los detalles que más ha llamado la atención entre la afición che es que Peter Lim apareció en el acto vestido con ropa deportiva con un pantalón del Valencia, precisamente el año en que el club ha quedado más cerca de poder volver a Europa, donde no compite desde 2020.

Paradójicamente, el Valencia estuvo representado en la final de la Champions League con su máximo accionista cuando se cumple el periodo más largo en el que el club che estará sin jugar en competición europea, concretamente siete temporadas con la próxima.

La peor racha histórica sin Europa

El Valencia enlazará siete temporadas seguidas sin clasificarse a Europa, su récord histórico, y sumará nueve de las doce campañas de Peter Lim como máximo accionista sin acceder a competición europea, tras haberse clasificado en 16 de las 17 anteriores a la llegada del magnate singapurense.El club, de hecho, encadenará su mayor racha de días seguidos sin disputar un encuentro de este tipo de torneos, pues suma más de 2.200 días sin jugar competición europea, por lo que durante el verano superará los 2.373 días que acumuló entre 1983 y 1989.

En este lapso, el Valencia ha desaparecido del 'ranking' UEFA y encadenará una nueva temporada más sin entrar en Europa, lo que contrasta con su historia continental.El Valencia es uno de los catorce clubes con al menos siete títulos europeos, puesto que ha ganado dos Copas de Ferias, una Recopa, una Copa de la UEFA, dos Supercopas de Europa y una Copa Intertoto, además de dos finales de Liga de Campeones