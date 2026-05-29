La vuelta del Valencia a Europa: hacer de la ilusión una obligación

Dentro del vestuario ya hay voces que apelan a hablar más de Europa la próxima temporada para dejar atrás años de mediocridad; esta campaña se ha quedado muy cerca, lo que debea abrir los ojos a los mandatarios para apostar de verdad en el mercado de fichajes

Lo vivido en la última semana de LaLiga en Valencia debe servir como estímulo para que desde Singapur vuelvan a abrir la caja fuerte para ir de verdad al mercado de fichajes. El Valencia no debe ponerse el objetivo de volver a Europa como una ilusión, sino como una obligación. Todos en Valencia, jugadores y afición, disfrutaron de una última semana con la ilusión de poder clasificarse para la Conference League, aunque resultados de terceros no lo permitieron.

Ya lo dijo Hugo Duro tras la remontada en Anoeta que permitía al Valencia luchar por la plaza de Conference League en la última jornada. "Tenemos que hablar más de Europa", y así debe ser no solo en el vestuario sino también en los despachos. Carlos Corberán, siempre complaciente con sus superiores, Ron Gourlay y Kiat Lim, debe apretar a los dos para que vean la realidad, que con un poco más de inversión en fichajes, volver a Europa está a tiro de piedra para un equipo como el Valencia.

Todo ello conllevaría además ganancias para el club, y como no, un escaparate para los jugadores, que se revalorizarían viajando por Europa, lo que permitía a Peter Lim sacar más tajada por ellos, su verdadero interés para con este Valencia.

Eso sí, también deben saber los que mandan que para aspirar la próxima temporada a volver competición europeo no se deben vender a sus mejores jugadores, deben saber esperar al momento oportuno, porque en un Valencia en Europa, todo se vende más caro.

Javi Guerra debe ser el líder del Valencia

Y aquí me quiero referir directamente a Javi Guerra. El centrocampista de Gilet, a sus 23 años, se ha echado al equipo a la espalda en el tramo final de LaLiga, erigiéndose como el gran líder del equipo. Su nombre sobrevuela por el mercado de fichajes pero evidentemente, su salida dependerá de lo que otros clubes puedan poner encima de la mesa. Ya veranos atrás llegaron Atlético de Madrid o Milan entre muchos otros para intentar sacarlo de Mestalla, pero el futbolista apostó por seguir en casa.

Sería un error, su venta me refiero, porque con 23 años tiene mucho margen de crecimiento y si ahora puede valer 30 o 40 millones de euros, quién sabe lo que podría alcanzar en un par de años con un Valencia europeo. Eso sí, para ello el propio futbolista debe ser más regular, y se lo debe exigir también el propio Corberán, que ha visto como situándolo en una posición más ofensiva es capaz de sacar a relucir su gran olfato goleador siendo más decisivo, quizás ahí esté la clave para que salte el escalón definitivo y rompa en el jugadorazo que apunta.

Este debe ser el punto de partida para volver a Conference o Europa League, conservar a tus mejores jugadores, deshacerte de aquellos que menos aportan y buscar talento, aunque para ello hará falta atinar más que el pasado verano.

Hombres como Lucas Beltrán (cesión de 900.000 euros pagada a la Fiorentina) o Baptiste Santamaria (dos millones de euros) no han aportado todo lo que se esperaba de ellos. Sadiq debería dar un paso adelante definitivo, pues se pagaron cinco millones de euros en enero a la Real Sociedad. La delantera es la posición cambia al equipo, hay que invertir en el recambio del argentino, ahí está la clave.

El mercado de enero es el ejemplo perfecto, refuerzos como los de Guido Rodríguez, al que ahora se intenta renovar a toda costa aunque será complicado, o Unai Nuñez que llegaron a bajo coste o coste cero lograro elevar el nivel de la plantilla, permitiendo hacer una segunda vuelta propia de los mejores de LaLiga, aunque otra vez fue tarde... Esperemos que este verano hayan aprendido la lección.