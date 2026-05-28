El Valencia responde a la puerta abierta de Dani Parejo para volver a Mestalla

El futbolista queda libre tras no renovar su contrato con el Villarreal pero el Valencia no ha recogido el guante de sus declaraciones, donde aseguraba que le gustaría vivir una segunda etapa en Mestalla

Dani Parejo dejó la puerta abierta a un posible regreso al Valencia pero en el club de Mestalla han respondido con un portazo. El centrocampista de Coslada, que pasó nueve temporadas en el Valencia antes de firmar por el Villarreal en 2020, reconoció hace unos días que estaría abierto a vivir una segunda aventura en Mestalla si se llegara a presentar la oportunidad este verano.

"El Valencia ha sido mi vida, he jugado nueve años allí, he conseguido ganar un título y lo más bonito en la vida es lo que dejas. Voy por la calle por Valencia y la gente me ama y para mí es lo más bonito. Si sale la oportunidad tendría que pensarlo, pero el Valencia es uno de los mejores clubes de Europa, una masa social increíble. El Valencia es el Valencia", reconocía en 'El Larguero' de la Cadena SER.

Sin embargo, parece que en el Valencia no piensan igual. Según apunta Onda Deportiva Valencia, en el club de Mestalla no se contempla de ninguna manera el hipotético regreso de Dani Parejo. De hecho, ni se plantean la posibilidad de formular una propuesta para que el excapitán che pudiera volver al club valenciano seis años después de su abrupta salida, yendo las intenciones de la dirección deportiva blanquinegra por otros derroteros.

De esta forma, si Dani Parejo quiere seguir jugando al fútbol algún tiempo más como es su voluntad, parece que tendrá que hacerlo fuera de Valencia, ya que su intención era la de poder continuar viviendo en la ciudad del Turia donde está instalado desde que fichara por el Valencia en 2011, desde donde llegó procedente del Getafe.

Se ve con fuerzas para seguir un año más

El propio Dani Parejo reconoció que el Villarreal, tras comunicarle que no renovarían su contrato, le ofreció la posibilidad continuar ligado al club amarillo ocupando otra función fuera del terreno de juego, pero que el jugador la rechazó al sentirse todavía con energías para seguir jugando al fútbol al menos un año más.

Un fútbol del que va a tener que seguir disfrutando fuera de Valencia. De hecho, el futbolista ahora mismo no descarta ninguna posibilidad. "Ahora me toca asimilar un poco, porque yo tenía la esperanza de jugar un año más en Villarreal y me veo capacitado para seguir jugando. Quiero pensarlo con mi familia, tengo tres hijos, llevo 15 años viviendo en Valencia, están muy arraigados aquí y sí que me gustaría jugar, pero tengo que descansar y pensar con mi mujer y elegir si me sale un sitio idóneo que me guste", reconocía el madrileño.

Si no sale nada apetitoso, no descarta la retirada

De hecho, tampoco descarta la retirada, todo dependerá de las ofertas que le lleguen, pues tampoco descarta emigrar al extranjero. "Si me sale una situación de estas tengo que hablarlo con mi mujer. El tema económico no me preocupa. Quiero disfrutar del fútbol, me veo capacitado, mental y físicamente. Ahora mismo no me planteo nada, porque no tengo nada. Estoy en la tesitura de que si no sale nada que me venga bien, pues a lo mejor tomo la decisión de no volver a jugar. Creo que no la voy a tomar, voy a tener opciones para seguir jugando".

A sus 37 años y con casi 800 partidos oficiales a su espalda, en los que ha firmado más de un centenar de goles y de asistencias, Dani Parejo busca una última aventura en la que sentirse importante y protagonista, y a buen seguro que ofertas le llegarán ya que fútbol no le falta todavía en sus botas para una última temporada.