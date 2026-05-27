La nueva oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla

Se la prometían felices los grandes accionistas del Sevilla FC este miércoles, en una reunión vital para la venta del club que ESTADIO Deportivo adelantó y de la que el resto de medios se hicieron eco rápidamente, aunque sin citar la inmensa mayoría de ellos.

En el cónclave de este miércoles en un reconocido hotel sevillano, la parte vendedora esperaba poder firmar la SPA -Share Purchase Agreement- o contrato de compraventa de acciones, dando prácticamente por finalizada una operación con Five Eleven Capital y Sergio Ramos por valor de 400 millones de euros que debía pasar luego por el CSD y ser rubricada definitivamente dos o tres semanas después en notaría.

Five Eleven Capital no se presenta a la reunión y Sergio Ramos reformula por completo la oferta de compra

Nada que ver con lo esperado, finalmente, con la realidad, encontrándose la operación este miércoles con un giro de 180 grados por parte de los compradores y un cambio total de lo firmado en la LOI del pasado mes de enero. De hecho, ni Martín Ink, CEO de Five Eleven Capital, ni ninguno de sus abogados se presentó a la cita, siendo Sergio Ramos y su séquito -su hermano René Ramos, su hermano René y su abogado de confianza Julio Senn, junto a Roberto Álvarez, letrado de Cuatrecasas especializado en materia deportiva- los interlocutores válidos en este miércoles.

Nadie ha explicado a ciencia cierta si Martín Ink y Five Eleven Capital se retiran o si siguen bajo otra fórmula, pero lo único cierto es que, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el entramado comprador es a día de hoy muy diferente al que inicialmente se planteó, con una nueva propuesta que poco o nada tiene que ver con la inicial, por valor de 400 millones de euros por casi el 85% del capital social del Sevilla FC, teniendo en cuenta también ahí una ampliación de capital inmediata por valor de 80 millones de euros.

La nueva oferta de Sergio Ramos, por el 60% del capital social del Sevilla FC

Ahora, ni el 85% del capital social ni 3.400 euros por acciones. Ofreciendo Sergio Ramos y los suyos una nueva propuesta que poco o nada tiene que ver con lo avanzado entre las partes a lo largo de los últimos cinco meses. Una nueva oferta por la compra del Sevilla FC que iría encaminada a por el 60% del capital social marcado como mínimo en la LOI de enero, siendo el resto para la ampliación de capital (hasta unos 120 millones) que requiere el Sevilla FC este verano si desea competir con garantías en Primera división.

Los principales accionistas estudiarán en estos días la oferta y ven a Sergio Ramos como un gran activo, pero...

Como imaginarán, la nueva propuesta ha cogido a pie cambiado a los vendedores, puesto que le han replanteado por completo la operación. Incluso podría hablarse ahora de otra negociación totalmente distinta en la que, incluso, podrían solicitar las cláusulas de penalización por incumplimiento a Five Eleven Capital, algo que, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no van a hacer llegados a esta altura.

Los accionistas del Sevilla FC consideran a Sergio Ramos un excelente activo para el club y una figura clave para que todo llegue a buen puerto, por lo que el cambio de nombres sería algo secundario ahora mismo si se alcanza un entendimiento que, por ahora, se antoja lejano. Así lo explicaba el accionista Luis Carrión a su salida de la reunión: "Digamos que ellos hoy han hecho otra propuesta y que los asesores que llevan el tema han dicho que la van a estudiar. Y nada más. Se dará una cumplida respuesta en un plazo muy breve. Tiene que ser esta semana. A más tardar, el lunes. Han planteado las propuestas del fondo. Bueno, no es un fondo, es una familia mexicana, muy fuerte (económicamente) y con ellos van de la mano. Así que yo espero que todo salga bien. Si hubo problemas la semana pasada no lo sé, porque yo no estuve; pero ya están todas las garantías de la operación, han aportado pruebas de fondo y esperemos que salga todo bien".

Sergio Ramos y su socio mexicano presenta una garantía de fondos, pero menor

A la espera de confirmarse qué pasa finalmente con Martín Ink y Five Eleven Capital, con quien cabe recordar que estaba pactada la venta, siendo Sergio Ramos una inversor dentro de esa sociedad a formar, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que el camero volvería a llevar ahora la voz cantante de la operación. Algo que, en cierta manera, siempre ha llevado, pues se ha guiado de forma paralela, con Ramos y con Five Eleven.

Ahora, Sergio Ramos vendría de la mano de una importante familia mexicana, tal y como avanzó Carrión este miércoles que sí cuenta con la garantía de fondos que se le venía solicitando a FEC -Five Eleven Capital- a lo largo de todos estos meses. ¿Cuál es el problema? Pues que se trata de una garantía por un importe bastante menor que los 400 millones de euros pactados en un inicio.

Ahora, por tanto, los asesores de la parte vendedora; es decir, de los accionistas del Sevilla FC, tendrán que recopilar toda la información y debatirlo con cada uno de los representados de la venta, no estando sentados este miércoles en la mesa de reunión ni Del Nido Benavente ni el capital en manos de ACAP. De cuál sea la decisión común, dependerá en estos días la respuesta que se le dé a la nueva propuesta de Sergio Ramos. En cualquier caso, eso sí, todo apunta a poco optimismo al respecto.

Las negociaciones paralelas con LaLiga para darle forma en tiempo a la venta del Sevilla FC

Como bien viene informando ESTADIO Deportivo a lo largo de estas semanas, la parte vendedora venía trabajando a conciencia en la posibilidad de que el trato pudiera irse al traste, como todo apunta a día de hoy. De ahí que tuvieran ya adelantado un plan 'B' y hasta un plan 'C' al respecto.

El problema, como entenderán todos los sevillistas, es que el tiempo corre en contra del Sevilla FC como entidad, con una planificación deportiva prácticamente en 'stand by' a la espera de la venta del club y de una ampliación de capital que será crucial para configurar la plantilla del próximo curso. Que sea más o menos competitiva dependerá casi en exclusiva de ello.

Dar por rota la actual operación más allá del 31 de mayo, cuando cumple la exclusividad, y empezar a negociar casi desde cero con el siguiente fondo inversor de origen norteamericano con solvencia para poder cerrar la operación implicaría en el mejor de los casos dilatar la venta en un mes y medio o dos más. Es decir, nos iríamos a agosto. Y para entonces, la ampliación de capital ya llegaría tarde a efectos de LaLiga.

Precisamente ahí, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, es donde quieren trabajar ahora los actuales rectores sevillistas, tratando de darle un acomodo legal a este movimiento. Y es que los grandes accionistas del Sevilla FC coinciden en que el momento de vender al club es ahora y que hay mejores postores que la actual oferta de Sergio Ramos y los mexicanos. Sin embargo, si no consiguen ajustar los tiempos con LaLiga, lo mejor para los intereses económicos de los grandes accionistas no sería lo mejor para el Sevilla FC, y posiblemente tampoco para el futuro comprador, que tendría que afrontar una primera temporada de riesgo con un Sevilla FC muy debilitado en lo deportivo, como ya se ha demostrado en las pasadas.