Batista Mendy se despide del Sevilla tras su repentina desaparición: "Muchos retos y aprendizajes"

El pivote nacido en Francia hace 26 años, con ascendencia en Guinea Bissau y de 1,91 metros de musculado físico ha anunciado su adiós a Nervión dando las gracias por la oportunidad. Ahora regresa al Trabzonsport con la idea de buscar un nuevo destino

El capitán Nemanja Gudelj, Alexis Sánchez, César Azpilicueta, Adnan Januzaj y los cedidos Neal Maupay, Odysseas Vlachodimos o Batista Mendy. Todos ellos terminan contrato con el Sevilla FC el próximo 30 de junio y el futuro a corto plazo sigue siendo una absoluta incógnita. Es sabido que el serbio quiere seguir, que el adiós para el chileno o el belga lleva tiempo decidido, que retener al griego es un deseo económicamente inviable... Sin embargo, ni el entrenador Luis García Plaza ni los futbolistas a los que se les agota la vinculación en unos días saben qué va a ser de sus vidas, ya que no hay director deportivo tras la marcha de Antonio Cordón y a la espera de ver qué sucede con el proceso de compra por parte de Sergio Ramos.

Hasta que se sepa quiénes son los dueños del Sevilla FC y quién es el responsable deportivo para confeccionar la plantilla de la 2026/2027 -a priori Sergio Ramos llegaría con Marc Boixasa-, sólo hay certeza de que Azpilicueta ha decidido colgar las botas y que Batista Mendy volverá al Trabzonspor turco, club con el que sólo tiene vinculación para una campaña más, hasta 2027. Y en ambos casos, se debe a que ellos mismos han dado el paso. El veterano defensor navarro lo hizo la semana pasada y el pivote francés de 26 años ha usado sus redes sociales para despedirse formalmente de Nervión. Su repentina desaparición de las alineaciones es bastante clarificador sobre sus escasas opciones de quedarse.

El mensaje de Batista Mendy tras una temporada de más a menos en el Sevilla FC

"Una temporada llena de retos y aprendizajes. Gracias a todos los que nos apoyaron en las buenas y las malas, fue un honor vestir esta camiseta". Éste es el escueto pero ilustrativo mensaje que Batista Mendy ha compartido a través de sus redes sociales a modo de epílogo de esta aventura en la capital andaluza. Ha sido un curso muy extraño para él. Empezando por su llegada al Sevilla FC -en el último día del mercado estival de fichajes-, cuando tuvo que esperar a que el club solucionase sus problemas financieros con LaLiga para poder ser inscrito.

Convenció rápido a Almeyda y García Plaza, pero su rendimiento se desinfló

No tardó nada en hacerse con un rol de titular indiscutible en los esquemas de Matías Almeyda y su rendimiento se elogió tanto que incluso se hablaba de negociar de manera temprana con el Trabzonspor su continuidad como blanquirrojo; teniendo en cuenta ese cercano final de contrato (en siete meses será libre de negociar un futuro fichaje como agente libre) dentro de esa invariable tasación de 10 millones de euros en la que el portal Transfemarkt le mantiene desde hace casi tres años.

Hasta enero, sólo se perdió dos partidos entre las jornadas 4 y 20: uno ante la Real Sociedad por un leve problema muscular y otro frente al Athletic Club por acumulación de cartulinas amarillas. En los 16 restantes fue titular en 15 y completó los 90 minutos en nueve de ellos. A partir de ahí empezó a perder la confianza de Almeyda. En los cuatro últimos partidos del argentino salió como suplente en tres y en el otro ni siquiera se vistió de corto.

El mismo ostracismo, o incluso mayor, ha sufrido con Luis García Plaza. El madrileño le alineó de inicio en el Carlos Tartiere (73 minutos) y luego sólo participó tres veces más 1 minuto ante el Atlético, 19' con Osasuna y 8' con la Real Sociedad. Contra el Levante no jugó y tampoco en las cuatro últimas citas. Es más, a Balaídos ni fue convocado. En total, su periplo se acaba con 28 partidos (27 de LaLiga y uno de Copa del Rey), con 1.641 minutos de juego y con un único tanto, un golazo, en 4-0 ante el Real Oviedo del último partido de 2025.