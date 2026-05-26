Previsiones cumplidas en el Betis con Mikel Amondarain, joven objetivo de Manu Fajardo

Seguido muy de cerca por la dirección deportiva y con un plan trazado, el centrocampista de 21 años da la razón a Fajardo con un crecimiento espectacular de su valor en muy poco tiempo

A finales de marzo trascendió que emisarios del Betis habían espiado en directo al joven centrocampista Mikel Amondarain en el partido entre su equipo, Estudiantes, y Central Córdoba, en el que brilló con un gol y una asistencia en la goleada por 5-0.

Según aseguraron a ESTADIO Deportivo, los emisarios "quedaron alucinados" con el medio de 21 años y realizaron informes que reforzaron la posición del jugador en la agenda de Manu Fajardo, que baraja repetir la fórmula con Gonzalo Petit, ficharlo ya para cederlo en Segunda o en un Primera que le garantice minutos.

De hecho, en Argentina se llegó a afirmar que el Betis había realizado una oferta de tres millones de euros por el 80% del pase, lo que, sin embargo, no tuvo recorrido en su momento ante la ausencia de confirmación por ninguna de las partes.

Se dispara la cotización en el mercado de Mikel Amondarain

Sí está corroborado que gusta mucho en Heliópolis desde hace tiempo y que el tiempo no ha tardado en darle la razón a Manu Fajardo con la confirmación de las previsiones en el seno de la dirección deportiva sobre su progresivo crecimiento como pieza clave en La Plata.

En este sentido, el peso de Amondarain en Estudiantes y su aportación sobre el terreno de juego ha provocado que en solo cinco meses el de General Mansilla haya duplicado su valor de mercado tras conocerse la última revisión de la web especializada Transfermarkt.

De ese modo, a finales de este año, la tasación del centrocampista apenas alcanzaba los 1,5 millones de euros y ahora su cotización alcanza los 3,5 millones, por lo que en poco tiempo ha incrementado su valor en dos millones de euros, reflejo de su proyección y que está respondiendo a las expectativas.

El precio que pediría Estudiantes por si joven estrella

Esta cotización resulta más acorde al precio que pediría Estudiantes por el 80% del pase, pues, según afirmaron a esta redacción fuentes cercanas al club platense, estaría dispuesto a dejarle salir por una cantidad que rondara los cinco millones, con pluses incluidos.

Cabe apuntar que, como ha sabido ESTADIO Deportivo, desde que se filtró la vigilancia 'in situ' a Mikel Amondarain y el interés verdiblanco no han vuelto a producirse novedades al respecto, teniendo en cuenta que ha sido después de consumar la clasificación para la Champions cuando ha empezado a acelerarse la planificación por parte de la dirección deportiva de La Palmera.

Disposición en las tres partes si el Betis da un paso al frente

No obstante, Fajardo contempla esta opción si resultara factible económicamente y el futbolista ve con muy buenos ojos dar el salto ya al Viejo Continente, consciente de que, en el caso de fichar por los verdiblancos, no sería para enrolarse en sus filas de forma inmediata, sino para salir cedido para adquirir rodaje en el fútbol español.

Por su parte, Estudiantes se encuentra abierto a una negociación por su necesidad de hacer caja y tampoco pretende convertir su salida en un culebrón, con transigencia y un precio que considera ajustado al futuro que tiene por delante su joven figura.

Así las cosas, Amondarain acumula 1.500 minutos en la presente temporada (Torneo Apertura, Copa Libertadores y Copa Argentina), con un saldo de dos goles y tres asistencias y la titularidad prácticamente garantizada, lo que le convierte en un atractivo objetivo de cara al verano venidero.