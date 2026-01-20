Se cubre las espaldas con Ivan Ilic por Altimira... y Amrabat

Aunque Fornals lleva gran parte del curso ejerciendo en el doble pivote, la posible venta del catalán y la lesión del marroquí afectan a la planificación verdiblanca

El Real Betis quiere cubrirse las espaldas por si termina llegando una oferta importante por Sergi Altimira, que se uniría a la lesión en el tobillo derecho de Sofyan Amrabat, que pasa a finales de semana por quirófano y no estará disponible previsiblemente hasta finales de marzo o principios de abril. La feliz reubicación en el doble pivote de Pablo Fornals, quinto elemento para la 25/26, en muchos partidos y el despertar de Nelson Deossa suponen una tranquilidad añadida, aunque los técnicos verdiblancos trabajan sobre varios escenarios.

En este sentido, encartan desde Italia al medio de cierre Ivan Ilic, que apenas ha podido jugar esta campaña en el Torino (lleva 393 minutos y busca estrenarse al fin en 2026) por diferentes lesiones, ninguna de ellas de gravedad. A punto de regresar de una lumbalgia, la Lazio también se ha fijado en él. Es serbio, cumplirá 25 años en el mes de marzo y mide 1,86, lo que lo convierte en un futbolista con gran despliegue físico, dominio del juego aéreo, pero también con criterio y calidad.

Pretendido en 2022 por su eterno rival, el Sevilla FC

En junio de 2022, el interés desde la capital andaluza por Ivan Ilic era del Sevilla FC. Así, ESTADIO Deportivo se hacía eco entonces de que el Atlético de Madrid y los nervionenses sondeaban la posibilidad de fichar al mediocentro defensivo de un Hellas Verona que había apostado el verano anterior por él cuando militaba en las categorías inferiores del Manchester City. Finalmente, el serbio seguiría en el Véneto hasta la siguiente ventana, marchándose cedido, primero, y traspasado, después a un Torino que desembolsó 16,5 millones de euros para vestirlo de granate. Tiene contrato allí por lo que resta de campaña y una más, tras marcar siete goles y brindar seis asistencias en 75 partidos.

Del imposible Szymanski al 'vasco' Amondarain

Otro de los pivotes vinculados con el Real Betis para este mismo mercado es el polaco de 26 años Sebastian Szymanski, propiedad del mismo Fenerbahçe donde tendrá que volver Sofyan Amrabat este verano. Con todo, el Rennes se ha adelantado no ya a los verdiblancos, sino a toda la competencia, y está cerca de concretar su compra hasta 2029 por algo más de 10 millones de euros. Una vía desde Turquía que se cierra en La Cartuja, donde habría pedido una cesión con opción de compra.

Además, Matteo Moretto desvelaba hace unos días que el medio de cierre que más gusta para la 26/27 es el argentino de Estudiantes de La Plata Mikel Amondarain, de 21 años recién cumplidos y un valor de mercado de 1,5 millones de euros, por los 12 en que está tasado para la web especializada 'Transfermarkt' tanto el de Huizen como Szymanski. Con todo, el de General Mansillo acaba de renovar hasta el 31 de diciembre de 2028 y tiene una cláusula alta. Ocuparía una plaza extracomunitaria sin vacantes en La Cartuja, pero su origen vasco (y, por ende, español) parece incuestionable.