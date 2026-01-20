Las lesiones condicionan el mercado de fichajes del Betis con un repentino efecto dominó: "Trabajo y silencio"

Como vienen repitiendo desde el club, la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo no puede activar ninguna de las opciones que maneja para reforzar la plantilla verdiblanca hasta que no haya algún traspaso, y en ese bucle se han consumido ya 20 días de la ventana de transferencias de enero sin atisbos de movimientos inminentes

Se le denomina 'Efecto dominó' al resultado de una acción determinada que produce una serie de consecuencias en cadena recordando al derribo progresivo de fichas de este juego de mesa, previamente colocadas en vertical y que van tumbándose a medida que va cayendo la pieza inmediatamente anterior. Esa imagen gráfica es, básicamente, el resumen del principal hándicap que está encontrando la dirección deportiva del Real Betis en este mercado invernal de fichajes del que ya se han consumido 20 días sin novedad alguna en materia de salidas, requisito indispensable para que Manu Fajardo pueda cerrar alguna llegada.

El mensaje que vienen repitiendo todos los hombres fuertes de la comisión deportiva del Betis es muy nítido: para que puedan venir fichajes, antes hay que cerrar ventas y resulta que todos los futbolistas verdiblancos que vienen sonando como firmes candidatos a ser traspasados comparten posición con compañeros que han sido víctimas de lesiones justo en el tramo de la temporada en el que más se ha comprimido el calendario: dos meses con tres partidos por semana entre LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League y la Copa del Rey. Eso ha hecho cambiar los planes que ya habían trazado el club y varios de sus efectivos.

La operación de Sofyan Amrabat y el mensaje de Sergi Altimira: "Trabajo y silencio"

Todo lo expuesto es lo que le ha pasado al Chimy Ávila -también a Cédric Bakambu- con la baja del Cucho Hernández, hasta el punto de que su representante (Carlos Bilicich) ha dejado muy claro que lo más probable es que el rosarino finalmente no se marche del Betis en este mercado invernal. También a Ricardo Rodríguez, que encara sus cinco últimos meses de contrato condicionado por el enésimo problema físico de Junior Firpo. E incluso cabe entender que en la innegociable continuidad de Gio Lo Celso influye sobremanera la artroscopia a la que tuvo que ser sometido Isco Alarcón. El internacional albiceleste, vinculado con el Inter de Miami ha rechazado una oferta del Stade de Rennes francés, según avanza el portal FootMercato.

A esa lista también cabe apuntar ahora a Sergi Altimira, una jugosa opción de plusvalía que se ve afectada por la confirmación oficial de lo que hacía tiempo venía barruntándose: que Sofyan Amrabat también acabará pasando por el quirófano para solucionar el daño en su tobillo derecho que sufre de manera permanente desde aquel desgraciado impacto con Isco del 27 de noviembre, después de forzar de manera tan insistente como infructuosa en pos de no perderse la recién concluida edición de la Copa de África que además se ha celebrado en Marruecos. El mensaje del '6' verdiblanco ha sido breve pero muy expresivo.

De manera muy oportuna, Sergi Altimira colgó un post en sus redes sociales justo después de jugar los 90 minutos en el triunfo liguero del pasado sábado ante el Villarreal CF (2-0). "Trabajo y silencio", espetaba el centrocampista ante la intensa rumorología en torno a su posible salida. Nadie se quiere ir de este Betis. Y a los pocos que parecen estar por la labor, de repente les frena una lesión de su vecino de taquilla.

El mediocentro catalán despierta interés de varios equipos de Inglaterra y Alemania, especialmente del Fulham FC, Eintracht de Frankfurt y VfB Stuttgart. Además, esta misma semana ha sonado con fuerza como una de las prioridades del RC Celta de Vigo -para esta ventana invernal o para el mercado del próximo verano- en pos de suplir la marcha de Fran Beltrán, que termina contrato y firmará como agente libre por el Girona FC tras haber negociado también con el Sevilla FC.