La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 10 de marzo de 2026

La vuelta al grupo de Amrabat en el Betis abre la portada de ESTADIO Deportivo de este martes y comparte protagonismo con Fabián Ruiz, Azpilicueta y el nuevo traspié del Espanyol

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 10 de marzo de 2026:

- BIENVENIDO

Amrabat se sumó al grupo en el entrenamiento de este lunes y ultima su puesta a punto para ponerse a disposición de Pellegrini tras su larga lesión; Antony también comenzó la semana con buenas noticias

- "EN EL FUTURO DE FABIÁN ESTÁ VOLVER AL BETIS"

El agente del medio afirma que planea regresar al club verdiblanco y que "no será con 38 años": "Cuando llegue el momento se hará sin poner mensajes para dejarse querer"

- LA LESIÓN DE AZPILICUETA QUEDA EN UN SUSTO

Tras someterse a las pruebas pertinentes, los médicos sevillistas descartan que sufra una lesión muscular después de saltar las alarmas al retirarse dolorido con el Rayo

- CONTINÚA LA CAÍDA LIBRE DEL ESPANYOL CON EL COLISTA

Los pericos no pasan del empate en casa contra el Oviedo (1-1) y siguen sin ganar en 2026, perdiendo la oportunidad de recortar más al Celta y al Betis por Europa