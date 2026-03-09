Las pruebas a Azpilicueta apagan las alarmas en el Sevilla

El resultado de las pruebas realizada esta mañana al central, que se retiró del campo con molestias contra el Rayo, ha resultado positivo para los intereses nervionenses

El empate contra el Rayo de este domingo dejó como secuelas los problemas físicos de César Azpilicueta, obligado a abandonar el partido en la segunda parte, cuando fue sustituido por José Ángel Carmona. El navarro se retiró del terreno de juego con evidentes muestras de dolor y la mano en la zona del muslo posterior de la pierna derecha.

Obviamente, saltaron las alarmas por los precedentes del defensa en la presente campaña y su importancia en el equipo, si bien tras el choque el propio jugador se encargó de señalar que se trataba de "un pequeño problema muscular", mientras que Almeyda señaló que este lunes se conocería el alcance de las molestias.

Las pruebas a Azpilicueta, muy positivas

De este modo, el futbolista se ha sometido las pruebas pertinentes y el resultado de los estudios han deparado noticias muy positivas para los nervionenses. Y es que los servicios médicos han descartado que sufra una lesión muscular de ninguna índole y han apagado las alarmas tras el susto sufrido ayer.

En este sentido, tal y como ha apuntado Canal Sur, el diagnóstico ha sido muy positivo y, a priori, debería estar disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Barcelona.

Esta mañana no se ha entrenado con el resto de compañeros debido a que le estaban realizando las pruebas, pero a tenor del dictamen de los galenos, César Azpilicueta podría sumarse al grupo en breve para empezar a preparar el encuentro contra los azulgranas en tierras catalanas.

Un alivio para Almeyda: "Es nuestro cerebro"

Sin duda se trata de un enorme alivio para Almeyda y también para el futbolista, que ayer lamentaba su mala fortuna con las lesiones desde que aterrizó en el Sánchez-Pizjuán: "Me da pena y frustración. Disfruto jugando al fútbol y ayudando a equipo, pero esa temporada me está dando problemas este tema".

El navarro es fundamental para el técnico argentino, como él mismo aseguró ayer, tanto en el eje de la defensa como en el carril diestro, posición en el que lo ha utilizado en tres de los últimos cuatro partidos, entre ellos ayer.

Así, contra el Rayo, hasta que se retiró lesionado, había firmado una actuación destacada, pues frenó completamente a Fran Pérez y se incorporó al ataque con eficacia, hasta el punto que sirvió una asistencia magnífica a Akor Adams en el tanto sevillista contra los rayistas. Reflejo de un peso específico en el equipo que destacó Almeyda: "Es un jugador importante para nosotros, porque es nuestro cerebro, junto a Nema (Gudelj); son los que mandan y los que ordenan. Tenerlos dentro del campo siempre es importante".