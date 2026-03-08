Azpilicueta, frustrado por su posible lesión: "Me da pena, porque en el Sevilla me está dando problemas"

El defensa navarro se tuvo que retirar del terreno de juego por problemas físicos y tras el partido lamentó su calvario de lesiones como sevillista, a la par que valoró positivamente el crecimiento del equipo

César Azpilicueta fue protagonista en la cita contra el Rayo Vallecano por dos motivos, primero por su asistencia en el gol de Akor Adams y por su notable actuación, y después porque se vio obligado a retirarse del terreno de juego por nuevos problemas físicos.

Molestias que provocaron que abandonara el césped muy apesadumbrado y que después en zona mixta no escondiera su frustración por el enésimo percance que sufre este curso, al que se refirió ante los medios de comunicación tras el encuentro.

Azpilicueta, contrariado por su posible lesión

"Es un pequeño problema muscular, a ver si no es mucha cosa. Me da pena y frustración. Disfruto jugando al fútbol y ayudando a equipo, pero esa temporada me está dando problemas este tema", lamentó el experimentado defensa navarro, que destacó el crecimiento experimentado por el equipo.

"El equipo ha ido creciendo con respecto a la primera vuelta. Se vio en muchos partidos que se nos iban, y fuimos el equipo con más derrotas. No sumas, la confianza baja y cuesta más. Esta tarde queríamos sumar tres, pero teníamos enfrente a un gran equipo, como el Rayo. Para mí, es uno de los que mejor juega en LaLiga. En la ida nos creó problemas también, aunque conseguimos ganar", apuntó Azpilicueta, que cree que el grupo ha encontrado una estabilidad que ha faltado en el resto del curso, en lo que influye que se han ido recuperando futbolistas.

"Estamos encadenando más partidos con más jugadores disponibles. El míster puede elegir y cambiar, en el derbi también se vio un cambio de sistema. Desgraciadamente, no hemos podido estar todos aptos mucho tiempo", apuntó el defensa, al que se le queda mal sabor de boca por no haber conseguido los tres puntos: "El equipo se adapta a situaciones ofensivas y defensivas en función del rival; hoy se ha visto, pero siempre me queda la cosa por no sacar los tres puntos".

Bromea con su asistencia a Akor Adams

Además, a César Azpilicueta se le preguntó por su asistencia a Akor Adams en el gol sevillista con un pase medida y se le tomó con modestia. "El centro me lo ha hecho bueno Akor (se ríe). Juanlu me ha hecho un buen movimiento, me ha creado el espacio y he lanzado ese centro con la izquierda para Akor", indicó Azpilicueta, que espera poder estar disponible lo antes posible para seguir ayudando al equipo. Mañana se someterá a pruebas y se conocerá el alcance real de las molestias.