La renovación de Azpilicueta, en peligro por sus lesiones en el Sevilla

El navarro firmó una temporada y pactó un año extra en función de unas condiciones que, a día de hoy, dejan su continuidad automática a expensas de que juegue todo lo que resta

Antonio Cordón apostó en verano por la experiencia de César Azpilicueta para reforzar el centro de la defensa aprovechando que llegaba con la carta de libertad y lo firmó por una temporada con opción a otra en función de los partidos disputados.

Almeyda lo acogió desde primera hora como referencia en el eje de la retaguardia y rápidamente dio el salto a la titularidad, lo que invitaba a pensar que la renovación automática estaría garantizada, pues encadenó cinco partidos completos enseguida, lo que suponía el 20% de los encuentros necesarios para sellar una campaña más en el Ramón Sánchez-Pizjuán a principios de octubre. Y es que el Sevilla y el central navarro pactaron que su contrato se prorrogaría automática con su participación en 25 partidos.

Los problemas físicos complican su renovación automática

Sin embargo, a partir de ahí empezaron los problemas físicos de Azpilicueta, que ha encadenado distintas lesiones, tanto en el muslo como en la cadera, que lo han mantenido apartado de los terrenos de juego demasiado tiempo.

No en vano, se ha perdido hasta once partidos por lesión, lo que complica sobremanera que pueda alcanzar la cifra de choques que garantiza su renovación por una campaña extra.

En este sentido, a día de hoy, después de encadenar cuatro partidos consecutivos aunque tuvo que ser sustituido en tres de ellos antes del final, suma 13 encuentros, todos en el campeonato liguero, y restan 12 jornadas para que finalice el curso.

Azpilicueta tendría que jugar los 12 partidos que restan

Es decir, que para consumar su renovación automática necesita participar en los 12 partidos restantes, una serie a la que no se ha acercado en ningún momento de esta temporada, pues lo máximo que ha conseguido es encadenar seis envites en sus comienzos como nervionense. Todo dependerá de que lo respeten las lesiones, porque de estar disponible Almeyda contará siempre con él por su importancia en el equipo.

No obstante, no cumplir este número de partidos no significa necesariamente su salida del Sevilla, pues, obviamente, las dos partes podrían pactar un nuevo contrato, pero ya se precisaría de otra negociación.

Además, cabe puntualizar que la renovación automática, ahora mismo complicada, también conllevaría una reunión con el futbolista, porque, aunque es vinculante, está abierta a modificaciones si la entidad o el club lo consideran necesario en ese momento.

Su reaparición ha sido clave para el Sevilla

Lo cierto es que desde que reapareció tras su última lesión el Sevilla no conoce la derrota y ha sumado un total de seis puntos de 12 posibles que lo han aupado en la tabla y alejado del descenso.