Oportunidad 'histórica' del Sevilla de recuperar Nervión ante el Rayo Vallecano

El Sevilla ha dominado de manera aplastante en las visitas del Rayo a Nervión, pues se ha impuesto en 24 de los 29 partidos y solo ha sufrido dos derrotas y, una, curiosamente, no fue en el Sánchez-Pizjuán

Pese al respiro que han supuesto los cuatro puntos en las dos últimas salidas, el Sevilla afronta este domingo una nueva final contra el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante la necesidad de hacerse fuerte en casa para no pasar apuros de aquí a final de curso.

Una cita trascendente ante un Rayo en muy buen momento que afronta con la ventaja que le conceden las estadísticas, tanto en cuanto los nervionenses se imponen de manera abrumadora en el balance histórico de las visitas a su feudo de los rayistas.

El Rayo solo ha ganado dos veces en sus visitas al Sevilla

De hecho, llama poderosamente la atención que el Rayo Vallecano tan solo ha logrado vencer en dos ocasiones en la totalidad de sus desplazamientos al campo blanquirrojo.Así, los dos equipos se han enfrentado con el Sevilla como local en un total de 29 ocasiones, y la superioridad sevillista es manifiesta, pues retuvo los tres puntos hasta en 24 partidos, lo que supone un 83% de victorias. Además, puntuó en diez choques más merced a un empate (10%), reduciendo las derrotas a solo dos, es decir, al 7% de los duelos en casa contra los rayistas.

Eso sí,una de estas victorias madrileñas fue relativamente reciente, pues se produjo en la campaña 22/23 con un solitario tanto de Álvaro García. Este mismo resultado, pero a la inversa se dio en el último precedente en el curso anterior, con un tanto de Sow.

Curiosamente, la otra derrota del Sevilla como anfitrión no sucedió en el Ramón Sánchez-Pizjuán, sino en Francisco de la Hera de Almendralejo en el curso 99/00 debido a la clausura del feudo sevillista. En aquella cita inédita, se impusieron los rayistas por 2-3 con goles de Bolo, Canabal y Jean-François Hernández, para hacer inútiles las dianas de Juric y Jesuli.

El Sevilla sumó ocho triunfos seguidos

Cabe destacar que desde el empate a tres cosechado en la 02/03, con goles de Casquero, Reyes y Mauro, en bando sevillista, y de Luis Cembranos, Míchel y Peragón por los vallecanos, el Rayo entró en una dinámica muy negativa en el Ramón Sánchez-Pizjuán.No en vano, encadenó ocho derrotas consecutivas, la última en la campaña 21/22 al caer por 3-0 con tantos En-Nesyri y dos de Lamela. Al año siguiente rompió esa dinámica con su segunda victoria en terreno nervionense. Un bagaje muy pobre que le otorga una ventaja histórica a los de Almeyda de cara al choque de este domingo, correspondiente a la jornada 27 del campeonato liguero.