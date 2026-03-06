Celta de Vigo - Real Madrid, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 27 entre el Celta de Vigo y el Real Madrid

¡Buenas tardes y bienvenidos a Balaídos! Hoy dará comienzo la jornada 27 de LaLiga y lo hará desde el estadio celeste que acoge a un Real Madrid en crisis que se juega LaLiga. ¡Arrancamos con la previa!

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, dijo este viernes, en la víspera de recibir al Real Madrid en Balaídos, que en estos momentos su equipo está “por encima de las expectativas que teníamos todos”, pero avisó de que no hay nada que celebrar porque “las conclusiones” se sacan al finalizar el curso liguero.

El Celta de Vigo recibe al Real Madrid en Balaídos en su camino por asentarse en puestos europeos. Los celestes, que llegan con la moral alta tras los últimos resultados, quieren volver a hundir a un Real Madrid dubitativo que se la juega en LaLiga y en la Champions League. Un resultado negativo de los blancos y uno positivo del Barcelona dejaría fuera de la ecuación de LaLiga a un Álvaro Arbeloa superado.

Las dudas crecen en el Real Madrid

El Real Madrid acude con lo justo a un partido que se ha convertido en clave tras enlazar dos inesperados tropiezos en LaLiga EA Sports. Las malas sensaciones de la derrota en El Sadar, con la que dejó escapar un liderato efímero, se confirmaron con un capítulo repleto de impotencia frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. El Barcelona se distancia 4 puntos. El margen de error ha desaparecido. Y sin red, consciente de que en su camino liguero aún le queda la visita al Camp Nou, Álvaro Arbeloa respira por recuperar a dos efectivos a última hora. Asfixiado por las bajas, hasta nueve, que condicionan cualquier plan que tuviera para dar un giro a la temporada del Real Madrid. Ya sin salida, entrando en dos semanas en las que se juega todo el curso. La visita al Celta es vital para mantenerse en el pulso por LaLiga. El pulso ante el Manchester City, un nuevo capítulo de supervivencia en la Champions League.

El Celta huele sangre

La presión del Real Madrid se cruza con la ambición celeste. El equipo de Claudio Giráldez vive su mejor momento del curso, relanzado futbolísticamente por una mejoría defensiva que lo ha llevado a ganar sus últimos cuatro partidos oficiales, dos de Liga (Mallorca y Girona) y los dos de la eliminatoria europea ante el PAOK. Además, el entrenador del Celta recupera a tres de sus pilares para el duelo contra el equipo blanco: los defensas Carl Starfelt y Marcos Alonso, a los que dio descanso en Montilivi por unas molestias musculares, y el delantero Borja Iglesias, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas frente al Girona. Las alineaciones de Giráldez son siempre imprevisibles, pese a que últimamente está retocando mucho menos su once inicial. La gran duda está en la medular. La llegada del uruguayo Matías Vecino le ha dado más opciones en la zona de construcción, donde el canterano Miguel Román sigue brillando.