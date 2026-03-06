Celta de Vigo 1-2 Real Madrid: La suerte mantiene al Real Madrid vivo en LaLiga

Con 1-1 en el marcador, Aspas estrelló el balón en el palo y Valverde, en la última jugada del partido, puso el 1-2 definitivo para el Real Madrid después de que un tiro, que se marchaba fuera, rebotase en un defensor y se colase en la portería del Celta

El Real Madrid suma 3 puntos con fortuna y se aferra a la pelea por LaLiga. El Celta de Vigo aprovechó las pocas ocasiones que tuvo y un agujero en el lateral derecho, llamado Arnold, para dejar LaLiga en bandeja de plata al Barcelona, pero, contra todo pronóstico y con mucha suerte, Valverde puso el 1-2 en la última jugada del partido.

Tchouaméni golpea primero y Borja Iglesias, después

La primera parte comenzó animada y lo hizo de la mano, o de los pies mejor dicho, de Tchouámeni. El francés se animaba desde fuera del área y rozó el gol en el minuto 10, un gol que llegaría la minuto con un zapatazo desde la frontal que pegaría en el segundo palo y se colaría en la red a la salida de un córner ejecutado con precisión y con la ayuda de la defensa viguesa, que se quedó petrificada. Pero la reacción del Celta no tardó en aparecer. En el momento que los vigueses, con un boque bajo demasiado hundido, apretaban arriba, se colaban en el área rival. Los contragolpes empezaban a hacer su efecto y más si Arnold pone de su parte. En un pelotazo que aprovechó Swedberg, el inglés apenas puso resistencia, dejó que el sueco se colase en el área y asistiese a Borja Iglesias, que a placer puso el 1-1 en el marcador. Tras los goles, el Real Madrid fue incapaz de hacerle daño al celta que estuvo a punto de ponerse por delante mediante Swedberg, pero Courtois le negó el gol.

En el último minuto gana el Real Madrid

La segunda parte tuvo mayor dominio del Real Madrid, pero sin ocasiones apenas reseñable. Vinícius probó a Radu desde lejos, pero su aportación más llamativa fue una alambreta que no le salió pegada a la línea de fondo que desató las carcajadas en la grada. Los cambios sintieron mejor al real Madrid que al Celta que seguía buscando los contragolpes para hacer daño a los segundos clasificados. El Real Madrid intentó coger ventaja desde los once metros después de que el VAR llamase al colegiado para que revisase una mano clarísima de Jutglà dentro del área. parecía penalti claro, pero el arbitro estuvo fino y observó que, antes de que el delantero tocase el balón con la mano defendiendo un córner, César Palacios derriba a Moriba al intentar librarse de la marca. El colegiado no se lo pensó y acertó. Falta y queda anulado el posible penalti decretó. El Celta también pudo adelantarse a través de Aspas, que entró para los últimos diez minutos y estrelló un zurdazo en el palo. Cuando todo estaba abocado al empate, un zapatazo de Valverde rebota en un defensor y se cuela dentro de la portería de Radu para poner el 1-2 en el marcador.

Ficha técnica:

1 Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Aspas, min.83), Moriba (Vecino, min.90), Miguel Román, Carreira; Ferran Jutglà (Hugo Álvarez, min.70), Swedberg (Jones, min.70) y Borja Iglesias (Fer López, min.70).

2 Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch (Manuel Ángel, min.90); Vinícius, Güler (Palacios, min.65) y Brahim (Gonzalo, min.77).

Goles: 0-1 Tchouaméni, min.11; Borja Iglesias, min.25; 1-2 Valverde, min.94

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Amonestó a Borja Iglesias (min.31) por parte del Celta, y a Tchouaméni (min.86) y Asencio (min.90) por parte del Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 22.048 espectadores