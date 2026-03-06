Víctor Font responde a Laporta: "Lo que desprestigia al Barça es pagar 50 millones de comisión a un amigo"

La campaña electoral del FC Barcelona vive uno de sus momentos más tensos tras el cruce de declaraciones entre Joan Laporta y Víctor Font. El candidato de Nosaltres ha respondido con dureza a las críticas del expresidente y ha cuestionado abiertamente varias decisiones de su gestión

El proceso electoral del FC Barcelona ha entrado en una fase de máxima tensión después del intercambio de declaraciones entre Joan Laporta y Víctor Font. El expresidente del club había pedido públicamente a su rival que rectificara unas declaraciones en las que criticaba su gestión y llegó a calificar una posible llegada de Font al poder como “el mayor peligro para el Barcelona”.

La respuesta del líder de la candidatura Nosaltres no tardó en llegar. Font recogió el guante y contestó con un discurso muy crítico en el que enumeró una serie de decisiones de la actual directiva que, según su opinión, han dañado la imagen del club.

Font señala directamente a Laporta

Durante su intervención, Víctor Font enumeró varios ejemplos que, a su juicio, reflejan una gestión discutible por parte de la actual dirección del club. “Lo que desprestigia al Barça es pagar una comisión de 50 millones a un amigo, Darren Dein, fuera de mercado”, afirmó el candidato.

Font aseguró que el club habría abonado una cantidad muy superior a la necesaria por ese servicio y señaló que incluso dentro de la industria deportiva hay sorpresa por ese movimiento. “Pagamos 49 millones más de lo necesario por ese servicio. La gente de Nike se extraña”, añadió.

El candidato también cuestionó otras decisiones estratégicas adoptadas por la actual directiva, como acuerdos institucionales o proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras del club.

Críticas a acuerdos y proyectos del club

Entre los puntos más criticados por Font aparece la relación institucional con determinados socios internacionales. “Lo que desprestigia al Barça es hacer una asociación con el Congo, donde se pisan los derechos humanos”, afirmó.

También se refirió al proceso de remodelación del Camp Nou y a la gestión de las obras del estadio. Según el líder de Nosaltres, la elección de la empresa constructora no ha resultado tan eficiente como se prometió inicialmente: “Se dijo que la obra sería más rápida y más barata, pero está siendo lenta y acabará siendo la más cara”.

Debate sobre la gestión institucional

Otro de los puntos que Font puso sobre la mesa fue la presencia de determinadas figuras dentro de la estructura del club. En concreto, mencionó el caso de Alejandro Echevarría, a quien calificó como “un excuñado del presidente cuyo cargo dentro del club no está claro”.

Según Font, este tipo de situaciones generan inquietud dentro del entorno del Barça y son incompatibles con el modelo de gestión que propone su candidatura. “En el club hay familiares, conocidos y personas cercanas ocupando puestos relevantes”, denunció.

Un proyecto económico ambicioso

Las declaraciones de Font se produjeron durante la presentación de su programa económico para el FC Barcelona. El candidato expuso su plan financiero para los próximos años en caso de ganar las elecciones.

Según sus previsiones, el club podría alcanzar unos ingresos de 1.650 millones de euros al final de su mandato. Font sostiene que ese crecimiento iría acompañado de un control más estricto del gasto. El objetivo sería alcanzar beneficios cercanos a los 300 millones de euros en la temporada 2030/31. “Es algo que nunca se ha conseguido en el Barça, pero el club bien gestionado tiene capacidad para hacerlo”, afirmó.

Críticas a la gestión económica actual

Durante su exposición, Font también cuestionó el balance económico de la etapa de Laporta al frente del club. Según el candidato, durante el actual mandato se habrían gastado más de 1.000 millones de euros por encima de los ingresos generados: “Las cuentas muestran menos pérdidas gracias a la venta de patrimonio y a las palancas financieras”.

Font recordó además que el club no presenta beneficios desde hace varios años y situó el último periodo positivo en la etapa anterior a la salida de Neymar. “Lo que se ha hecho en este mandato es volver a niveles de ingresos similares a los de la época de Bartomeu”, aseguró.

Tres vías para aumentar los ingresos

El plan económico de Font contempla tres grandes áreas de crecimiento para mejorar los ingresos del club, donde la primera está relacionada con el desarrollo del negocio audiovisual y digital del Barcelona. Según el candidato, esta área podría generar hasta 100 millones de euros anuales al final del mandato.

La segunda vía sería la expansión de Barça Licensing and Merchandising (BLM), la empresa encargada de la explotación comercial del club. Font considera que los ingresos actuales, situados en torno a 160 millones, podrían aumentar hasta los 360 millones. Por último, la tercera área estratégica estaría vinculada al estadio y a su explotación económica.

Un modelo de estadio centrado en el socio

En este punto, Font marcó distancias con el modelo de negocio planteado por Laporta para el futuro Camp Nou. El candidato defendió un enfoque que priorice a los socios frente a la explotación turística del recinto. “Nuestro estadio no sería un estadio pensado solo para turistas”, explicó.

Font señaló que su proyecto buscaría mantener el protagonismo de los socios y atender la demanda existente en la lista de espera para obtener abonos. Según su visión, el equilibrio entre ingresos y modelo social es clave para preservar la identidad histórica del club.

Con el proceso electoral en marcha y el debate cada vez más intenso, el enfrentamiento dialéctico entre Laporta y Font refleja la creciente tensión que vive el entorno del FC Barcelona en plena campaña por la presidencia de la entidad.