Crecen los problemas en defensa para Ernesto Valverde en el Athletic Club: "Hay algún jugador tocado como Paredes, que no va a poder estar"

El entrenador del Athletic Club ha confirmado en la rueda de prensa previa al choque de LaLiga frente al Barcelona que Aitor Paredes no estará disponible por un fuerte golpe sufrido ante la Real Sociedad

El Athletic Club de Bilbao, tras caer eliminado de la Copa del Rey por la Real Sociedad, regresa a LaLiga para buscar el asalto a Europa que empezará por derrotar al Barcelona en San Mamés. La cita es difícil para Ernesto Valverde que llega tocado y señalado al encuentro. Para colmo, los problemas crecen en la defensa de un Athletic Club que pierde a Aitor Paredes por problemas tras un golpe, según ha comentado en la rueda de prensa previa al choque el propio Ernesto Valverde.

La baja de Aitor Paredes para el Athletic Club

"Lo anímico necesitas partidos para rehacerte. Lo físico, tenemos que ver cómo están los jugadores y tenemos un día menos que ellos. Hay algún jugador tocado como Paredes que no va a poder estar seguro. Tuvo un golpe fuerte en el partido. Ya en el descanso tuvo problemas, pero aguantó. Los otros lo tenemos que valorar, el otro día arriesgamos con Galarreta y veremos cómo se encuentra. En cuanto al juego, hay momentos en los que hemos estado más frescos. El otro día no hicimos un buen partido en comparación a lo que queríamos, pero lo anímico también influye. Llevamos cinco partidos seguidos en liga sumando, sumando 11/15 en un momento muy comprometido y hay cosas que hacer. Ni lo que está delante está lejos y lo que está atrás tampoco".

La revancha contra el Barcelona y la idea de ganar a un grande de Primera división este curso

"Nos gustaría, pero todos tienen revancha con el Barça porque no suelen tener miramientos con los rivales. Si te ganan por resultados abultados es por algo. Son el actual campeón y los candidatos a volver a serlo. Hemos jugado partidos duros contra Arsenal, PSG o Atlético y nos dieron un impulso anímico porque los afrontamos bien. Tenemos que buscar eso, que es una oportunidad para nosotros. A pesar de la decepción, el poder rehacernos y encontrarnos bien en el campo, darnos una satisfacción… Hemos visto cómo se las gasta y tenemos que afrontarlo".

Vivian como lateral derecho y la reacción de los jugadores de dicha posición

"Espero una reacción por parte de ellos. Yo soy el entrenador y tengo que buscar soluciones. Necesitamos tener más goles y eso exige que nuestra defensa arriesgue".

Críticas de la afición a Ernesto Valverde tras la temporada del Athletic Club

"No suelo estar muy encima de ello. Cuando no ganas hay críticas y lo asumo".