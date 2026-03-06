Explica los motivos de su adiós al Athletic: "Fue duro dejarlo, pero no sabía gestionarlo"

En su tercera campaña en el Udinese, Oier Zarraga echa la vista atrás y admite que se lo debe "todo" al club bilbaíno, aunque en su momento sintió que no estaba siendo él mismo "al cien por cien" y sintió la necesidad de marcharse

Oier Zarraga es uno de los muchos futbolistas criados en Lezama que se ganan la vida lejos del Athletic Club. El mediocentro nacido en Getxo llegó a disfrutar del primer equipo, debutando en la 20/21 y siendo importante al curso siguiente de la mano de Marcelino García Toral. Pero en el verano de 2023, tras no alcanzar un acuerdo para su renovación, decidió hacer las maletas rumbo a Italia.

Rendido a los valores y la filosofía del Athletic

En el Udinese, donde cumple su tercera temporada, encontró un club con valores similares a los de Ibaigane. Pero Zarraga, que también estuvo en la agenda del Mallorca, no esconde su añoranza por aquella etapa en el conjunto rojiblanco, al que llegó siendo un niño. "Hay similitudes sobre todo en el sentido de pertenencia a la institución. Aquí se intenta instalarlo ya con los jóvenes que llegan quizás de otros países o culturas. A veces, hay que trabajar mucho para convencer a los jóvenes de lo que hay aquí en Udine. Mientras en Bilbao, al final, es mi casa, es el club de mi familia, de mis amigos, el mío de toda la vida y he tenido la suerte de estar allí desde los nueve hasta los veintitrés años. Todo lo que soy como futbolista y mucho como persona es gracias a ello. Fue duro dejarlo", destacó en una entrevista en el diario As.

"Para mí es la mejor experiencia de mi vida. Me enseñaron lo que es la disciplina, el tener que no solo jugar bien, sino también estar pendiente de los estudios, de lo que haces fuera, de lo que es el campo, cómo tratar a las personas. Soy lo que soy por ellos. Es una segunda familia verdadera. Tienes ese sentimiento cuando sales al campo de que tienes que dar todo por el club, por la afición. Vas ir hasta la muerte con esa idea. El fútbol está cambiando mucho y que el Athletic se siga manteniendo a ese nivel después de tantos años con esa filosofía muy concreta, para mí es de valorar e increíble", añadió sobre la singular filosofía del Athletic, donde pese a todo sintió que no estaba su sitio.

La oferta de renovación que no aceptó

"Tenía una oferta de renovación, pero esa sensación de que no estaba siendo yo al 100% por ciertas cosas que yo no sabía gestionar. Mi cuerpo me decía esto, me pedía esto. Igual es muy bonito estar en el Athletic y quedarte ahí toda la vida. Ojalá hubiese sido así. Aquí te relacionas con muchas culturas mientras en Bilbao es muy fácil, todos vivimos cerca, todos amigos", explicó, dejando claro que no se arrepiente de haber hecho las maletas.

Su actual rol en el Udinese

En la presente campaña, Zarraga suma 17 encuentros, aunque solo ha partido dos veces desde el inicio, sumando apenas 332 minutos. Pero a sus 27 año cree firmemente que esta experiencia le está sirviendo para curtirse en un equipo que marcha décimo en la Serie A. "Sé que no soy titular ahora mismo, pero siempre que salgo aporto mi granito de arena. Mi meta ahora mismo es jugar lo máximo posible y ayudar al equipo a conseguir ese objetivo que tenemos de ser el mejor Udinese de los últimos años. Y luego, a partir de ahí, se verá. La etapa yo la definiría de madurez. En cuanto a minutos no me ha salido como yo quería, pero estoy muy contento porque me conocido muchísimo a mí mismo. No había salido nunca de casa. De hecho, cuando iba de pequeño a torneos y no estaban mis padres, lloraba. Solo estaba concentrado en el campo, pero cuando salía del campo me iba al hotel y lloraba. Solo me divertía jugando al fútbol. Y el venir aquí ha sido como un paso muy valiente", comentó.

Un posible regreso a LaLiga

Con un año más de contrato por delante, no obstante, el centrocampista no esconde que en sus planes también está poder regresar a LaLiga, aunque no se obsesiona con ello. "También me gustaría volver, ¿por qué no? No sé cuándo pasará o si pasará, pero ahora mismo estoy concentrado en Udinese. Creo que lo demuestro todos los fines de semana. No pienso en lo que sucederá en el futuro, pero obviamente siempre piensas un poquito en tu tierra, en casa, en tu gente y tenerla un poquito más cerca", afirmó.

Ánimos a Nico Williams

Desde la distancia, además, sigue muy pendiente de su ex equipo, incluida la situación de Nico Williams, obligado a parar por sus continuos problemas de pubalgia. "Él ama el fútbol, le encanta lo que hace y es una pena que esté teniendo ahora estos problemas. Pero es un chico muy bueno que va a trabajar para eso. Ya he visto que está buscando diferentes soluciones con diferentes personas. Y la familia que tiene, el hermano que tiene… le van a ayudar. Seguro que él sale de esta incluso mejor que lo que ha hecho ahora, porque tiene una calidad increíble", sentenció.