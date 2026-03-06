El Athletic Club no se la juega con Nico Williams: "No nos lo podemos permitir"

La vuelta de Nico Williams sigue siendo una incógnita a despejar por un Athletic Club que prefiere ser cauto en torno al estado físico del futbolista, que sigue cumpliendo plazos para preparar su regreso

El Athletic Club de Bilbao regresa a LaLiga tras decir adiós al sueño de la Copa del rey. Los rojiblancos cayeron eliminados en semifinales ante una Real Sociedad que permitió entre poco y nada en ataque a un Ernesto Valverde al que empieza a pesarle la baja de Nico Williams. la temporada no está siendo nada fácil para el cuadro de San Mamés que, sin su estrella, no encuentra la regularidad deseada. Con su presencia, a medio gas debido a la pubalgia, las cosas tampoco fueron a mejor, por lo que la decisión de parar hasta nuevo aviso ha sido lo más sensato para ambas partes. Su vuelta es un misterio y desde el Athletic Club no dan pistas y no se la juegan con un Nico Williams que roza lo enigmático para la afición del cuadro vasco y de la Selección nacional.

Ernesto Valverde y el Athletic Club no se la juegan con Nico Williams

Y es que la pregunta acerca del estado de Nico Williams y de su vuelta se repite una y otra vez cada vez que Ernesto Valverde se acerca a un micrófono. En la previa del duelo ante el Barcelona, para no perder la costumbre, el nombre del atacante navarro salió a la palestra. Su vuelta es un enigma y su estado también, aunque lo que sí está claro es que desde el club no tienen prisas aunque la necesidad es grande. "Todavía no está con nosotros. Vamos a ver, no podría decirlo. Lo que tenemos claro es que llevamos sin Nico tres semanas, pero anteriormente hemos estado mucho tiempo con Nico no al cien por cien y eso nosotros no nos lo podemos permitir", reconoció Ernesto Valverde que sigue perdiendo jugadores por molestias.

"A la velocidad a la que pierdes jugadores, porque uno se lesiona, se rompe el cruzado, el otro no está porque tiene sanciones, a esa velocidad no lo puedes reponer. Y más un equipo como nosotros, que tiene dificultad para encontrar jugadores. Entonces es difícil perder un jugador como Nico. Nosotros no podemos tener a un jugador, aunque sea Nico, que esté a medio gas. Necesitamos que esté a tope y esperamos que después de todo esto vuelva a tope", sentenció Ernesto Valverde acerca de Nico Williams.

Los objetivos a corto plazo de Nico Williams

Mientras tanto, todas las miradas siguen puestas en un Nico Williams que lucha día a día para superar los problemas físicos, poner fin al calvario de la publagia y regresar cuanto antes para estar junto al resto de compañeros en un tramo final de temporada que será crucial para los objetivos rojiblancos. Además, el Mundial está a la vuelta de la esquina, siendo uno de los grandes objetivos de la temporada de Nico Williams, que ya fue crucial en la Eurocopa del 2024 para la Selección española.