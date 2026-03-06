LaLiga confirma la 'Jornada Retro' con camisetas vintage con la excepción de cuatro clubes

En la jornada 31, que se disputará entre el 10 y el 13 de abril, un total de 16 de los 20 clubes de Primera división jugarán su partido con un look 'retro', tan solo Real Madrid, Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano no las usarán

Ya está confirmado. LaLiga celebrara en su jornada 31, la que se disputará entre el 10 y el 13 de abril la primera 'Jornada Retro' de su historia, para la que hay muchos eventos preparados y donde uno de los más esperados es la aparición de los equipos con una camiseta retro inspirada en los años 80. LaLiga también ha desvelado que los árbitros participarán en ella con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria.

Tan sólo hay cuatro clubes que no llevarán estas camisetas 'vintage' como son el Real Madrid, el Barcelona, el Rayo Vallecano y el Getafe, estos tres últimos por problemas técnicos pero sí que participarán en los demás eventos que LaLiga preparará para una jornada que se presume será un éxito total.

Explica LaLiga que la iniciativa quiere ser una expresión tangible de "un legado muy vivo", con la reinterpretación de camisetas históricas para la competición actual y actuar como un puente entre generaciones, para conectar los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol. Además, también destaca LaLiga que será la primera y la única de las cinco grandes competiciones europeas en lanzar una jornada de esta magnitud, que fusiona fútbol y moda, con la presentación de una colección el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española, como una celebración de su legado más allá del deporte.

En Segunda división será en la jornada 35

La 'Jornada Retro', integrada en la campaña '42 legados, 42 formas de ganar', se extenderá más allá de las equipaciones y de los partidos, "con la implicación de clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y la colección LEGENDS". Su experiencia audiovisual incorporará grafismos adaptados al estilo retro, con una identidad visual específica para el entorno televisivo y digital. En LaLiga Hypermotion esta 'Jornada Retro' se disputará en la 35.

Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga, ha valorado la iniciativa como una "oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados". "Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición. Que esta colección se presente en La Gran Semana de la Moda Española es el escaparate perfecto para proyectar esa identidad más allá del terreno de juego y situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativo", añadió.