Maupay y Vargas siguen entrenando con el grupo y apuntan al Rayo

Maupay y Rubén Vargas siguen ejercitándose con el grupo antes del partido frente al Rayo Vallecano, por lo que se prevé que puedan formar parte de la convocatoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El equipo de Matías Almeyda sigue acumulando sesiones para preparar el duelo frente al Rayo Vallecano, un partido que casi que adquiere tintes de final en esa batalla por la permanencia. Cuando todo parecía oscuro en el Sevilla FC, una racha de hasta cuatro partidos sin conocer la derrota le ha permitido dar un respiro frente a rivales por sus mismos objetivos. A todo esto hay que sumarle el heroico empate en el Estadio de La Cartuja, que dio un punto al equipo nervionense que supo casi a victoria para los aficionados, a pesar de los lamentos de los jugadores en ver que se podría haber incluso ganado.

El claro protagonista de ese día fue Oso. El lateral argentino sigue acumulando buenas sensaciones y ya se ha convertido en una de las sensaciones de la liga española. Su rendimiento no ha pasado desapercibido e, incluso, en el club ya se han puesto manos a la obra para poder atar a la que se prevea que sea una de las próximas joyas de la Carretera de Utrera. Habrá que ver la evolución de un jugador que, incluso, ya ha despertado el interés del combinado argentino para que pueda enrolarse en sus filas.

En la sesión de hoy, las noticias han seguido estando en Maupay y Vargas. Ambos han entrenado con normalidad, como lo llevan haciendo durante toda la semana, por lo que se prevé que puedan formar parte de la convocatoria frente al Rayo Vallecano. También han estado Azpilicueta y Sow, que el pasado miércoles no entrenaron junto al grupo por gestión de cargas, aunque ya volvieron en el día de ayer junto al grupo. Los que sí que serán bajas seguras son Peque y Marcao. En el caso del cántabro, cabe recordar que el pasado martes el club comunicó que sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Desde el club, transmiten que podría estar de baja entre cuatro y seis semanas, por lo que varapalo importante para el equipo al ser un jugador muy usado por el cuerpo técnico.

En la mañana de hoy compareció Matías Almeyda frente a los medios de comunicación, lo que ha permitido saber el alcance de la situación de los jugadores y la buena situación para los que eran duda vayan convocados. La afición está convencida de que pueden cambiar las tornas, y eso hace que se prevea un gran ambiente el próximo domingo.