Almeyda confirma a Vargas, desvela el plan con Oso y zanja la celebración del derbi: "Claro que sí"

El míster nervionense celebra recuperar efectivos en ataque, aunque pierda a Peque, al tiempo que recuerda que festejaron en Elche igual pasar de 2-0 a 2-2

"Se han ido rehabilitando (varios de los tocados) durante la semana. Peque sí sufrió un esguince y no vamos a poder contar con él, pero Vargas ya está mejor, haciendo fútbol, por lo que vendrá entre los convocados", apuntaba en la sala de prensa de la Carretera de Utrera el entrenador del Sevilla FC, que volvía a referirse lo justo a El Gran Derbi: "En el partido del otro día, aunque habían convertido en el primer tiempo, fueron dos acciones aisladas. El juego estaba parejo y marcaron la diferencia en esas dos acciones. En el segundo tiempo, modificamos al ir perdiendo. Venimos jugando finales estos partidos en los que tuvimos la suerte de sacar puntos; no miramos a lo que viene, pero así será hasta el final".

Además, a Matías Almeyda no se le caían los anillos por admitir que celebraron el 2-2 como si de un triunfo se tratara, aunque dejando claro que fue un empate y restando trascendencia al hecho de haberlo ejecutado tras un duelo de la máxima rivalidad: "Cada punto que logramos, sobre todo de visitante, es importante. Festejamos lo mismo con el Elche, cuando también íbamos perdiendo 2-0. Festejamos nuestra disconformidad por el resultado, el amor propio de los futbolistas por una institución... Claro que festejamos un punto que estaba perdido". A renglón seguido, el de Azul se refirió a varios asuntos de actualidad y nombres propios en blanquirrojo.

Rayo Vallecano

"Estudiamos el rival cada partido. Planificamos, pero a veces nos sale bien y otras, no. Jugamos contra uno de los que mejor juega en LaLiga, más allá de la puntuación. Tienen jugadores dinámicos, modifican, presionan, son agresivos... Todos los rivales son difíciles para nosotros. Trataremos de guardar recaudo de sus virtudes, pero ellos juegan bien como conjunto, lo que habla muy bien del entrenador y el equipo".

Javi Martínez

"Trabajamos en equipo. No se ha modificado nada, más allá de que yo no estoy. Mientras los resultados se sigan siendo, quien esté pasa a un segundo plano".

La importancia del orden

"Me sentaría un día a hablar de orden, estrategia, aunque puede que me equivoque. Ahora que puntuamos parece que estamos más ordenados. Pero el otro día perdimos el orden y por eso encajamos dos goles. Estamos igual, modificando algunas cosas. Trato de destacar desde la primera rueda de prensa lo que nos jugamos y cómo jugamos. Mucho tardaron en darse cuenta, yo no. El orden siempre es fundamental; en fútbol y en nuestra situación es un factor muy importante, pero no es el único. Hay aspectos buenos y otros que hay que seguir mejorando".

"Paciencia" con Oso

"Yo lo hice debutar, así que creo en el jugador. Pero no voy a creer todo lo que se va diciendo; si él lo hace, no tendría los pies sobre la tierra. Debe estar tranquilo. Intento hacerle ver todo lo que vi en todos estos años que jugué y dirigí. Va bien, alternando buenas decisiones por otras que debe mejorar. No lo hemos descubierto, porque ya estaba acá pero le hemos dado herramientas a un jugador que ya es de Primera. Hay que saber cuándo ponerlo y cuándo no, aunque nos podamos equivocar. Debe tener paciencia y humildad, que hacen grandes a las personas y los futbolistas".

Sanción de siete partidos (quedan cuatro)

"Primero, trabajo en la aceptación en mi vida. Lo voy a mirar desde un lugar desde donde no lo tengo que mirar, ya que no es en el terreno de juego. Donde me manden, un bus o un palco, voy. Es un tema terminado para mí. Ellos sabrán por qué tomaron esa decisión. Yo trabajo en aceptarla, no en compartirla".

El momento del equipo

"Estamos, como todos, a doce partidos del final, en una lucha constante, con amor propio y tranquilidad, buscando sabiduría, confianza. A medida que las fechas se achiquen, todo eso va a ser muy importante. Somos conscientes de todo lo que vamos haciendo desde el primer día y corrigiendo los errores propios y de grupo".