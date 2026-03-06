El fichaje gratis de Marius Marin, un paso más cerca del Sevilla

El internacional rumano ocupa un lugar destacado en la agenda de Cordón para la medular y su última decisión lo acerca más a Nervión ante la certeza de que llegaría sin coste

Antonio Cordón trabaja activamente para la planificación del Sevilla 26/27 y ya ha avanzado tarea con el acuerdo oficial con Independiente del Valle para el fichaje de centrocampista ofensivo Patrik Mercado y la operación para convencer a Juan Iglesias, que acaba contrato con el Getafe el 30 de junio.

En este sentido, el director de fútbol tiene varios abiertos frentes para adelantarse a otros clubes en la incorporación de futbolistas que cuadran deportiva y económicamente al quedar libres a la conclusión del curso.

Entre ellos, como trascendió la semana pasada, se encuentra el pivote Marius Marin, muy del gusto de la dirección deportiva y que a día de hoy cumple el requisito principal de no suponer ningún coste para las arcas blanquirrojas. Y es que el internacional rumano de 27 años termina contrato en el Pisa el 30 de junio, por lo que desde enero puede negociar libremente con cualquier club.

Marius Marin rechaza la posibilidad de renovar y saldrá libre

Una opción muy bien colocada en los planes de Cordón que ahora se encuentra un paso más cerca por la decisión tomada por el futbolista, decidido a salir del conjunto italiano tras lucir su camiseta durante ocho temporadas.

De ese modo, el Pisa intenta prolongar su ya dilatada etapa con una nueva renovación, pero, según apunta Muchodeporte, el futbolista ha rechazado esta posibilidad ante las vías que tiene sobre la mesa para dar el salto, entre ellas al fútbol español por el interés del Sevilla.

Tampoco ayuda al conjunto pisano el hecho de que difícilmente logrará salvar la categoría y que, salvo reacción estelar, militará el curso que viene en la Serie B, pues marcha penúltimo a nueve puntos de la salvación. Obviamente, Marin no desea bajar de división y menos ante la oportunidad que se le presenta de cambiar de aires al más alto nivel en un momento propicio de su carrera.

Marin, fijo en Rumanía y con opciones de disputar el Mundial

Marius Marin es, a día de hoy, titular con Oscar Hiljemark y también contó en los planes de Alberto Gilardino antes del cambio en el banquillo, como refleja que suma 1.283 minutos repartidos en 22 partidos.

Cabe destacar que Marin, con un valor de mercado según Transfermarkt de tres millones de euros, es internacional con la selección de Rumanía, con la que ha disputado un total de 36 encuentros. El objetivo sevillista es un fijo en las listas y podría disputar el Mundial, pues su combinado pugnará por un puesto en la cita internacional en la repesca.