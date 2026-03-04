Fichaje respaldado por los expertos: "Patrik Mercado está listo para triunfar en el Sevilla"

Experto en fútbol ecuatoriano, el periodista Alin Roberto realiza en ESTADIO una radiografía de la primera incorporación sevillista para la 26/27, destacando sus cualidades y comparándolo con otros futbolistas de renombre de su país que dieron el salto a Europa muy jóvenes

En vísperas del derbi, el Sevilla anunció el principio de acuerdo con el Independiente del Valle para el fichaje de Patrik Mercado en la próxima ventana estival, cuando los nervionenses ejecutarán su compra para convertirlo en la primera incorporación oficial para la próxima temporada.

La operación alcanza un montante de alrededor de seis millones de euros y ha despertado ilusión al tratarse, a sus 22 años, de la gran joya del fútbol ecuatoriano y nombrado el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios EL PRO 2025 de Ecuador.

Una apuesta de Antonio Cordón que cuenta con el aval de aquellos que conocen a la perfección a Patrik Mercado después de seguir sus evoluciones durante los últimos años. Entre ellos se encuentra el conocido periodista Alin Roberto Quiguango, del medio Mundo Deportivo EC y que realiza para ESTADIO Deportivo una radiografía del centrocampista ofensivo de 22 años.

Alin Roberto, experto en fútbol ecuatoriano, destaca las cualidades de Patrik Mercado

"Patrik Kleiver Mercado procede de un club del que han salido jugadores importantes hoy en Europa, como Moisés Caicedo, Piero Hincapié o Willian Pacho. Ha llegado a estar convocado por el técnico Sebastián Beccacece para el proceso eliminatorio camino al Mundial, con cuatro llamados, y disputará el Mundial", señaló Alin, que recordó que ha ganado títulos como "la Copa Sudamericana, la misma Recopa Sudamericana y los torneos internos, Copa Ecuador, Supercopa Ecuador y la Serie A".

Entre sus cualidades, el periodista ecuatoriano destaca virtudes como "el remate de media distancia" y que se trata de "un jugador con una muy buena diagonal" y "participativo en lo que corresponde a recuperar el balón".

La gran pregunta es si, a sus 22 años, Mercado se encuentra preparado para dar ya el alto al Viejo Continente, y lo cierto es que Alin Roberto Quiguango, que le ha visto crecer como futbolista desde sus comienzos, no lo duda lo más mínimo.

Absoluto convencimiento de que el Sevilla acierta con su fichaje: "Puede triunfar"

"Patrik Mercado está más que preparado para dar el salto, como lo estuvo Moisés Caicedo a los 19 años cuando se fue para el Chelsea. Lo mismo con William Pacho cuando se fue al Eintracht Frankfurt procedente del mismo Independiente sin jugar casi. Y es que Piero Hincapié, que hoy está en el Arsenal, salió con 17 años. Salen preparados, tienen toda la estructura como respaldo", apuntó a esta redacción Alin, que fue más allá fruto de su convencimiento con Mercado y sus capacidades.

"Las circunstancias dictarán si pueden mostrar en el Sevilla su mejor versión, pero no me cabe duda de que alberga las cualidades para triunfar como sevillista", afirmó el experimentado periodista ecuatoriano, seguro de que el Sevilla acierta con su fichaje..