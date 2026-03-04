Juanlu aparca su posible salida del Sevilla FC y señala que está "muy cerca de cumplir un nuevo sueño"

Aunque intuye que en el próximo mercado estival de fichajes escuchará tanto ruido o más que en las dos ventanas anteriores, el canterano nervionese asegura que no pierde el tiempo en pensar en estas cosas con lo mucho que se está jugando el equipo de su vida

La temporada 25/26 está siendo extraña para Juanlu Sánchez. Se esperaba su traspaso el pasado verano y volvió a cargar con el cartel de venta necesaria en los meses previos a la ventana invernal, cuando nuevamente se habló mucho de un SSC Napoli que hace ruido pero se mueve poco. El quinteño intuye que en el próximo mercado estival le espera más de lo mismo, pero se niega a distraerse con eso y señala la cercanía de su próximo sueño cumplido: "Me faltan sólo dos para cumplir los 100 partidos".

No empezó como titular para Almeyda, en ese arma de doble filo que suele amenazar a los jugadores polivalentes; pero ha participado en 24 de 26 jornadas de LaLiga y en tres de los cuatro partidos de Copa del Rey. El '16' es el octavo futbolista con más minutos en el vestuario sevillista y se ha dejado ver como lateral diestro, en defensa de cuatro o de cinco, como extremo y también en ese rol de volante que ya ejercía en el filial y en el que le utilizó mucho García Pimienta.

Juanlu aparca cualquier respuesta sobre una posible venta

"Entiendo la pregunta, pero sería muy injusto que diera una respuesta, porque nos estamos jugando muchísimo ahora mismo. Mi objetivo ahora, te mentiría si te digo lo contrario, está en sacar al Sevilla FC de esta situación. Después, ya veremos lo que pasa en verano. Sabemos todas las necesidades que tiene el club".

"Ahora mismo, mi objetivo es dar el máximo por el Sevilla FC. Mira, llevo 98 partidos y estoy muy cerca de cumplir otro sueño con el Sevilla FC, que es llegar a los 100 partidos", ha remarcado Juanlu, quien agradece que en enero la presión fuese menor a la que tuvo que soportar el verano pasado, viviendo momentos bastante complicados en lo personal.

"El verano sí fue un poco más duro, con muchos rumores. Es verdad que me costó un poco entrar en el equipo y que los primeros partidos no fueron los mejores; pero tengo que darle las gracias a Matías (Almeyda) y a los compañeros, porque desde el primer momento me estuvieron apoyando cuando las cosas no salían como yo quería. Ahora me siento muy cómodo y en invierno ni nos planteamos salir. Esta es mi casa y soy muy feliz aquí".

De lateral, de carrilero, de extremo, de volante... "Donde me necesiten Almeyda y el Sevilla FC"

"Siento que soy un jugador que con espacio soy mejor que sin espacio pero, como digo siempre, yo estoy para ayudar en la posición que Matías me necesite. Si es más adelante, puede jugaré más para adelante. Si es más atrás, pues donde él me diga". "La posición en la que más cómodo me siento es en el carril derecho; pero puedo jugar en la que el equipo me necesite".

"Cada vez que me pongo esta camiseta intento dar el máximo. A veces no se da el nivel que uno quiere, pero las ganas y el hambre siempre las intento poner. La regularidad es algo que tenemos que ir consiguiendo poco a poco para poder salir de esta situación", ha analizado el canterano.

La necesidad de controlar el exceso de ganas y el lugar al que mira este Sevilla FC

"Ya hace un par de semanas (ante el Alavés), me pasó una mala factura el exceso de ganas. Tengo la suerte de poder defender el escudo del Sevilla FC. Es un sueño para muchos chavales que estamos aquí en el primer equipo y estamos, sobre todo, con mucho hambre y con muchas ganas de sacar al Sevilla de esta situación para ponerlo en el sitio que se merece".

"Tenemos que mirar sólo al partido del Rayo. Queremos conseguir salvarnos lo antes posible. Ese debe ser nuestro objetivo, el no pasarlo mal. Tenemos un partido muy bonito el domingo con nuestra gente, que seguro que estará a muerte con nosotros, y tenemos que sacar los tres puntos. Cada punto, en la situación que estamos, es una grandísima noticia". "El derbi ya es pasado", concluyó tras una comparecencia en la que se habló mucho de la resaca del 2-2 contra el Betis.