Peque se convierte en nueva lesión en el Sevilla FC mientras que Maupay y Vargas siguen trabajando con el grupo

Azpilicueta, Sow y Peque fueron las ausencias de la vuelta al trabajo del equipo de Matías Almeyda antes del duelo frente al Rayo Vallecano; estando presentes Maupay y Vargas con el grupo

El Sevilla FC ya comienza a preparar el duelo frente Rayo Vallecano, todo esto tras tres día de resaca emocional de todo lo que supuso El Gran Derbi para el equipo de Matías Almeyda. El conjunto local se puso hasta con dos goles de ventaja y no se veía final a lo que podía ser una gran demostración de superioridad. Sin embargo, los cambios hicieron que el equipo saltase con un aire muy distinto y, con goles de Alexis e Isaac Romero, consiguieron darle un empate a los nervionenses que supo casi a oro. Ahora, queda refrendar el buen inicio de segunda campaña en casa frente al Rayo, con una gran oportunidad de oro de poder poner distancia respecto a los puestos de descenso.

Una de las noticias más reseñables en los entrenos fue Rubén Vargas. El suizo ya estuvo en las sesiones previas al duelo frente al Real Betis, aunque era previsible que no pudiese entrar en la convocatoria para el duelo en La Cartuja. Otro de los que tampoco estuvo fue Maupay, que se resintió de unas molestias el día de antes del derbi y provocó que no pudiese formar parte de la convocatoria para el duelo de La Cartuja. Sin embargo, a este último ya se le vio entrenando en la sesión de recuperación celebrada el pasado lunes.

En la sesión de esta mañana, fueron varias las bajas. Quitando la de Marcao, que sigue estando fuera por su lesión, se han sumado esta mañana Azpilicueta, Sow y Peque. El central navarro tuvo que ser sustituido en los últimos minutos del derbi, aunque tranquilizó con sus declaraciones posteriores, mientras que Sow también disputó casi todos los minutos del este partido. El que sí que no estuvo fue Peque, que se quedó en el banquillo. El central y el suizo han realizado gestión de cargas, pero el catalán sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo. Desde el club estiman que esté de baja entre cuatro y seis semanas. Los dos anteriormente mencionados, Vargas y Maupay, han vuelto a sumar una nueva sesión y siguen entrenando con el grupo. Cabe recordar que Suazo también será una de las ausencias para el partido frente a los de Íñigo Pérez, tras haber cumplido ciclo de tarjetas frente al eterno rival. Los que sí vuelven son Nianzou y Jordan, el primero al haber cumplido ciclo y el segundo tras haber superado la sanción impuesta por su protesta frente al Deportivo Alavés.

Como detalles reseñables, se ha visto un pasillito al "Coco" Lamela, que cumple este miércoles 34 años de edad. Las cámaras de ESTADIO Deportivo también han sido testigos de las conversaciones de Almeyda con Nianzou y Nyland, ambas en un tono distendido y entre risas. A la 13:00, se celebrará la rueda de prensa intersemanal, una oportunidad más para que uno de los protagonistas hable sobre las sensaciones del equipo y también para comentar varios aspectos que dejó el post-derbi en la ciudad de Sevilla.