El guiño bético de Miguel Ángel Román y el sevillista de 'Torito'

Os quería contar una cosa; no sabía si hacerlo o no, pero os la voy a contar. Estaba ayer en La Cartuja para narrar el derbi de Sevilla, El Gran Derbi. Ya había empezado el partido. De hecho, mientras estaba narrando, se me acercó un chaval joven, tendría 14-15 años y, sin saber si yo soy del Betis, si soy del Sevilla, si soy del Espanyol o si soy del Celta, tuvo el gesto de traerme una bufanda del Betis, de regalármela. Y, en ese momento, estás narrando un partido de fútbol, además un partido intenso, y no caí en darle importancia al gesto que tuvo ese chico. Pero, cuando llegué al hotel, abrí la mochila, me encontré con la bufanda del Betis", contaba en su perfil personal de Tiktok el locutor de DAZN Miguel Ángel Román.

El periodista catalán quería resaltar el detalle del hincha local, por lo que añadió: "Pensé 'me parece un gesto precioso'. Porque sí, porque ama su club, porque siente el Betis y porque quiere que tú tengas un recuerdo de lo que para él es su equipo, lo que para él es su club, de lo que para él es, en este caso, el Real Betis Balompié. Y sin pedirte nada a cambio, ni una foto, nada; sin esperar siquiera que puedas hablar con él, porque yo estaba narrando el partido. Se acercó, me dio la bufanda y le dije '¿para mí?'. Y me dijo 'sí, sí'. Y el chico desapareció de allí y no lo volví a ver. Agradecido; me emocionó, me pareció precioso".

En clave sevillista, el famoso colaborador televisivo de programas del corazón y de actualidad 'Torito' Jiménez reflexionaba esta semana sobre su amistad con Sergio Ramos (estuvo en su boda) y la solicitud que le hizo una vez: "Le pedí un favor; yo no soy mucho de pedir favores, pero mi padre siempre ha sido muy del Sevilla, del Sevilla de toda la vida, pero, como siempre ha sido muy pobre y nunca ha tenido dinero, entraba al Sánchez-Pizjuán cuando faltaban diez minutos para que terminase el partido, que abrían las puertas que la gente del campo se fuera sin problemas; siempre veía el final del partido. Y yo le pedí a Sergio Ramos que por favor entrase por la puerta presidencial del Sevilla un día y se lo pude cumplir".

'Torito' cierra el círculo en homenaje a su padre

El presentador y colaborador televisivo Quique Jiménez 'Torito' desvelaba en 'El Despertador' de RNE que había logrado cerrar el círculo en una especie de homenaje a su padre, sevillano, al casarse en la capital hispalense y con otro oriundo de aquí. Contaba el de Ciudadela que su progenitor se crió en un orfanato junto a sus dos hermanos al morir su madre y quedarse su abuela con la niña de la saga.

"Allí le hacían de todo, todas las perrerías que se podía imaginar en la época ésa, y, con 16-17 años, se escapó para irse a la Feria de Abril. Conoció a mi madre, que es de Menorca y estaba con su prima. Se enamoran locamente y mi padre le promete que no va a volver nunca más al orfanato y que se va a Baleares con ella, ¿sabes? Y yo, con el tiempo, me he enamorado de un sevillano y me he terminado viniendo en Sevilla. Imagínate cómo es esto, ¿no?", sentenciaba.