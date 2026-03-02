Betis y Sevilla intercambian dardos cruzados por redes sociales en la resaca de El Gran Derbi

Además de los episodios de tensión que tuvo el encuentro, especialmente en el tramo final, el pique ha seguido este lunes con un mensaje del Betis aludiendo a la alegría que le da sumar un punto al Sevilla, que respondió con un contundente vídeo de cinco minutos

Suele decirse que El Gran Derbi se vive a máxima intensidad durante dos semanas. Están los días previos, con ilusiones borboteantes; está el partido en sí, con tensiones garantizadas al ser intenso a más no poder; y luego queda aún la semana de después. Esa resaca nunca se vive igual en ambos barrios. El que gana está alegre y ajusta cuentas con el que pierde, quien no suele estar para mucha guasa. En este caso, esa bipolaridad se aprecia de manera acentuada, incluso a pesar de que el duelo entre el Real Betis y el Sevilla FC terminó en empate.

El intercambio de pullas entre Betis y Sevilla a través de las redes sociales

El resultado de 2-2 ha sido muy celebrado en Nervión, ya que el equipo blanquirrojo llegaba en una neta inferioridad al Estadio de La Cartuja, y de enorme cabreo en Heliópolis, furioso con los verdiblancos por no haber hecho sangre cuando gozaban de una ventaja de 2-0 y por haberse relajado dando la victoria por hecha.

A partir de ahí, llueven dardos de un barrio a otro. En unos, de manera irónica, celebran que el club más laureado de Andalucía celebre un exiguo punto en la casa de un rival al que no hace tanto miraba por encima del hombro; los otros, remarcando el lema del 'Nunca se rinde', recuerdan que cuando ellos eran los favoritos les pasaban por encima.

Que si el 2-2 viene de una inexistente mano de Aitor Ruibal, que si Antony debió ser expulsado por doble amarilla tras el pisotón a Oso... Supuesto mal trato a la afición visitante, piques entre la afición del Betis con jugadores del Sevilla FC como Januzaj o Batista Mendy e incluso tensión entre Antony o el Chimy con la grada de La Cartuja. En este tenso 'toma y daca' tan propio del día después del derbi han destacado las pullas intercambiadas entre ambos clubes a través de las redes sociales.

"Cuando sólo quieres mirar hacia arriba, los empates saben a derrota", reflexionaba en voz alta el community manager bético en la madrugada de este lunes, día de descanso para los de Pellegrini. Lo captaron al vuelo en el Sevilla FC, que primero publicó un "Hermosa mañana", con la salida al campo de Almeyda para dirigir un entrenamiento de recuperación, y luego respondió de manera contundente con un vídeo de cinco minutazos que empieza pisando fuerte: "No se trata de ser favorito ¿Lo entiendes?".

"¿Lo has entendido? Se trata del color"

A partir de ahí, se suceden numerosas imágenes históricas de amplios despliegues de aficionados en derbis, como en aquel de 1997 en el que el Real Betis ganaba por 3-1 en el Benito Villamarín en el minuto 86 de un partido que los blanquirrojos igualaron dos tantos en el tiempo de prolongación o el 1-3 del año 2000 con los verdiblancos como líderes en Segunda división pasando por supuestos por varias goleadas en los años más gloriosos del Sevilla FC y por el EuroDerbi para acabar con la celebración del 2-2 de este pasado domingo 1 de marzo.

"Ni en las peores circunstancias... ni en las mejores. Sevilla sabe de lo que somos capaces", exclaman entre medias de una secuencia de goles del Sevilla FC en duelos cainitas: "¿Lo has entendido? Se trata del color", concluye con un fondo rojo resaltando todos los títulos en el palmarés nervionense y una cita para rematar: "Y no importa que otros empeñen en volcar ortografía y escriban siempre con B lo que es con V inequívoca. Esta ciudad solamente tiene un nombre con siete letras: Sevilla".