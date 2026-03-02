España - Ucrania en directo | Partido clasificatorio para el Mundial 2027 de baloncesto

Retransmisión en directo del partido entre España y Ucrania clasificatorio para el Mundial 2027 de baloncesto masculino

¡Buenas noches! Arrancamos con la retransmisión en directo del partido entre España y Ucrania clasificatorio para el Mundial 2027 de baloncesto.

España - Ucrania: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El equipo español, tras ganar los tres primeros partidos del grupo, puede certificar su primera posición y asegurar el pase para la siguiente fase clasificatoria para el Mundial del próximo año.

Chus Mateo alza la voz y avisa de lo que le puede caer a España: "Eso hay que tenerlo muy en cuenta"

"No hago cuentas para clasificarnos. Le doy importancia al día a día. Si haces todo lo que dependa de ti, ganando lo tuyo, estamos en una buena disposición, ojalá con un partido más ganado y, mañana lo podamos decir, veamos las cosas cada vez más claras".

España lleva un pleno en esta fase de grupos y se aseguraría el pase de ganar a Ucrania, independiemente de lo que esté ocurriendo en el duelo entre Georgia y Dinamarca que está en juego en estos momentos. Ucrania, por su parte, venció a georgianos y daneses, pero perdió ante España el pasado viernes, por lo que tratará de equilibrar su balance con el equipo español.

Se espera un ambiente de gala en el Pabellón de Deportes de Oviedo; la ilusión de ver a España se ha hecho notar desde la llegada de La Familia a la capital astur

España puede certificar ante Ucrania su pase para la siguiente fase de clasificación para el Mundial 2027 de baloncesto masculino y dejar también sentenciada la primera plaza del grupo en una repetición del encuentro disputado el pasado viernes, en Riga, y que se saldó con un claro triunfo del equipo de Chus Mateo por 66-86.

El equipo español mostró un acierto espectacular desde más allá del arco y decantó la balanza en el tercer cuarto. Para este cuarto partido, Chus Mateo ha descartado al exterior del Valencia Basket Isaac Nogués, aunque contará con los otros jugadores que ya viajaron a Letonia, entre los que destacaron Ferrán Bassas y Álvaro Cárdenas, aparte del veterano Pierre Oriola, cuyo regreso a la selección española fue fundamental.

En la ida, Mateo advirtió sobre las cualidades del jugador ucraniano Oleksandr Kovliar, base del Buducnost y exjugador del Obradoiro, y éste demostró su peligro. El pasado viernes anotó 15 puntos y se confirmó como el máximo anotador de las ventanas.

Ahora, el seleccionador español añade un hándicap más y es las ganas de revancha con las que llegará Ucrania tras la derrota anterior. "Son partidos diferentes. Los ucranianos van a querer demostrar... Hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de salir al partido", avisa el ex del Madrid.

El duelo entre Ucrania y España se juega justo después de que acabe el Georgia - Dinamarca, que arrancó a las 18:00 horas.