Kerr señala a la baja de Porzingis y forma el lío en los Warriors: "Ha sido un error estúpido"

El entrenador de los Warriors reconoció haber preguntado por las ausencias del letón en los Hawks antes de que fichase y luego ha tenido que rectificar: "Fue mi error. A partir de ahora voy a dejar que sólo hablen los profesionales"

El futuro de los Golden State Warriors peligra. A la lesión de larga duración de Jimmy Butler, que no regresará esta temporada, se unía en las últimas semanas la baja de un Stephen Curry cuyos problemas le iban a tener una o dos semanas fuera, pero que ya lleva un mes y aún, como poco, le esperan diez días antes de que pueda regresar con el grupo.

El equipo de la Bahía de San Francisco, respondió a los rumores que hablaban de un año de transición o de una reconstrucción, con el fichaje en los últimos días del mercado de Kristaps Porzingis. La llegada del letón significaba que aún confiaban en pelear este año por algo o, como poco, hacerlo el próximo año, cuando contara con todos sus efectivos.

Sin embargo, desde que aterrizara sólo ha jugado unos minutos ante los Boston Celtics de los diez partidos en los que podía participar. Y, antes de eso, sólo jugó 19 con los Atlanta Hawks por los diversos problemas que ha atravesado desde que llegó a Atlanta.

Porzingis, de baja en baja

Los precedentes del letón no son muy halagüeños y ya durante los dos últimos años sufrió importantes periodos de baja por diversos motivos. El pasado año se le diagnosticó una enfermedad -Síndrome de Taquicardia Postural Ortostática (POTS)- que le causaba fatiga y un aumento la frecuencia cardíaca, lo que le obligaba a parar.

Eso no ha impedido la apuesta de los Warriors por él. Y ahora se lo echan en cara. Ante esto, el técnico de la franquicia californiana, Steve Kerr, quiso justificar el fichaje y apeló a una conversación personal con el general manager de los Hawks, Onsi Saleh.

"Le llamé y le pregunté si lo del síndrome de taquicardia ortostática postural era cierto. Es un buen amigo y le pregunté si esa historia era real. Me dijo que en realidad no se trataba de eso, sino de información errónea que había circulado. No sé si alguien le ha preguntado al respecto. La conclusión es que lo que le molestaba cuando estaba en Atlanta y le impedía jugar no tuvo nada que ver con la enfermedad que padeció la última semana. Simplemente estaba enfermo", afirmó Kerr la pasada semana en emisora local sobre la ausencia persistente de Porzingis.

Steve Kerr se retracta con Porzingis

Sus palabras ha elevado aún más la polémica, ya le culpaban de haberse dejado engañar y Kerr ha tenido que salir al paso y dar marcha atrás con sus declaraciones. "Fue un error estúpido por mi parte hablar sobre un tema en el que no estoy realmente cualificado para opinar. Me arrepiento incluso de intentar hablar de su diagnóstico. Fue mi error. A partir de ahora voy a dejar que sólo hablen los profesionales", señaló el preparador de los Warriors en la previa del duelo que le enfrentó ayer a los Lakers.

Porzingis, mientras, sigue sin aparecer. Y Stephen Curry, tampoco lo ha hecho y ha retrasado más su reaparición. Mientras los Warriors ven ya a cinco victorias las plazas de 'play offs', marchan octavos en el oeste y sienten ya la presión de unos Clippers al alza.