Los Lakers de Doncic se meten de lleno y Hugo González sigue a los suyo

La lucha por los 'play offs' en el Oeste de la NBA se iguala con el triunfo de los Wolves ante los Nuggets; en el Este, Cavaliers, Knicks y Celtics no frenan su racha

El Oeste se aprieta en la NBA. Los Lakers ganan al peor equipo de la conferencia y suman su segundo triunfo consecutivo, que les mete de lleno en la lucha por la tercera plaza en una jornada que vivió un duelo directo entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves, que se resolvió a favor de los segundos por 108-117.

Quien pudo respirar fueron unos Thunder que volvieron a ganar y que avanzan con el regreso de Shai Gilgeous-Alexander y vieron cómo sus perseguidores, los Spurs, acababan con su buena racha en el Madison Square Garden ante unos Knicks que no quieren perder la estela de los Celtics ni dejarse pasar por unos Cavaliers en alza.

Tanto los de Boston como los de Cleveland también ganaron. Los primeros ante otro de los 'gallitos' del Este, unos Philadelphia Sixers que sufren de nuevo la lesión de Joel Embiid. Y segundos, con apuros (102-106) y a domicilio ante los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

Los que pudieron respirar fueron unos Chicago Bulls que llevaban un mes infernal, pero que aprovecharon el mal momento de los Bucks sin Giannis Antetokounmpo para ganar un duelo directo por la última plaza de 'play-In'. Los de Chicago están aún lejos y los de Wisconsin, que estaban más cerca, se alejan de esa posibilidad.

Hugo González da la cara en defensa con los Celtics

El madrileño Hugo González volvió a contar con minutos ante los Sixers y, aunque no estuvo tan brillante como en otras ocasiones y el balance con él en pista fue negativo, aportó de nuevo en defensa, que es lo que le pide Joe Mazzulla. El ex del Real Madrid jugó 13 minutos, en los que anotó dos puntos (1-2 tiros de campo) y cogió 4 rebotes.

En cuanto a nombres propios de la jornada, sólo pasaron de los 30 puntos un Nikola Jokic que se fue a los 35, 13 rebotes y 9 asistencias; y un Shai Gilgeous-Alexander que, con 30 puntos, demuestra de nuevo que la lesión está olvidada. Victor Wembanyama (25 puntos, 13 rebotes y 4 tapones) no fue esta vez suficiente para que los Spurs ganaran a unos Knicks en los que brilló Bridges.

Cade Cunningham (29 puntos) fue clave en el triunfo de unos Pistons que mantienen, desde la distancia, la lucha con los Thunder y no ceden el mejor balance de la NBA; mientras que Luka Doncic (28 puntos y 9 asistencias) volvió a ser el más productivo en la cómoda victoria de los Lakers en casa de los Sacramento Kings.

Resultados NBA hoy 2 de febrero

New York Knicks 114-89 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 102-106 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 120-97 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 108-117 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 106-125 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 135-101 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 92-106 Detroit Pistons

Boston Celtics 114-98 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 87-100 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 137-117 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 128-104 Sacramento Kings