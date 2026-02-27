Kevin Durant se luce y los Lakers tocan fondo

Durantula da un golpe sobre la mesa en cancha de los Orlando Magic con 40 puntos que suponen su mejor actuación de la temporada

Hasta 10 partidos han alumbrado una noche NBA que ha tenido tanto grandes alegrías como sinsabores. Por un lado nos encontramos con un Kevin Durant pletórico que parece decido a llevar a sus Houston Rockets hasta dónde le permita el último aliento. Por otro a unos Lakers que lejos de levantar cabeza se han llevada un durísimo varapalo en cancha de los Phoenix Suns; y no, no mejor están unos Chicago Bulls que acumulan hasta once derrotas consecutivas. ¡Empezamos!

Cuando Houston Rockets firmó a Kevin Durant esperaba justo esto. Tenían juventud, físico, talento, profundidad, pero les faltaba un jefe, alguien que rayase cada noche por encima de resultados o sistemas; y sí, ese es un KD que anoche, en la visita a los Orlando Magic, arrasó con una actuación de 40 puntos –máxima anotación de la temporada– para vencer por 108-113.

Fue un partido igualado, uno en el que Orlando empezó dominando, pero en el que Houston tuvo la última palabra. Para llegar a los mencionados 40 puntos, el MVP de 2014 –ya ha llovido– firmó un 14 de 28 en tiros de campo y un perfecto 10 de 10 desde la línea de tiros libres. Se trata de un triunfo vital, ya que permite a los de Texas agarrarse a la tercera plaza de la Conferencia Oeste.

En cuanto a los Magic, el máximo anotador fue Desmond Bane con 30 puntos, mientras que Paolo Banchero se quedó en 19 con un 6 de 16 en tiros de campo. El joven alero está cada vez más lejos del jugador franquicia que pensaban tener entre manos.

Lakers, de mal en peor

El receso por el All-Star les ha sentado como un tiro. Si antes ganaban y perdían contra los que debían, ahora visitan a unos Phoenix Suns sin sus dos mejores jugadores y ni por esas son capaces de arrancar una victoria.

Lo más preocupante es que los gestos de desesperación y resignación empiezan a ser una constante; y todo ello mientras Luka Doncic firma una actuación de 41 puntos que no sirve para absolutamente nada. Aún resta tiempo para llegar a playoffs, pero pinta realmente mal para ellos.

Resultados de la noche en la NBA

Indiana Pacers 109-133 Charlote Hornets

Philadelphia 76ers 124-117 Miami Heat

Atlanta Hawks 126-96 Washington Wizards

Brooklyn Nets 110-126 San Antonio Spurs

Orlando Magic 108-113 Houston Rockets

Chicago Bulls 112-121 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 121-130 Sacramento Kings

Phoenix Suns 113-110 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 118-129 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 88-94 Minnesota Timberwolves