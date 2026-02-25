Joel Embiid regresa por la puerta grande y Luka Doncic acaba cariacontecido

El pívot camerunés retorna a las pistas tras cinco partidos de ausencia para acallar los rumores y liderar el triunfo de los Sixers

Hasta once partidos han alumbrado una noche NBA que deja muchas noticias. Volvió Joel Embiid y lo hizo firmando un partidazo con los Philadelphia 76ers, los New York Knicks se llevaron un correctivo en su visita a los Cleveland Cavaliers y Luka Doncic nos dejó una imagen tan inesperada como clarividente sobre lo que son los actuales Lakers. ¡Empezamos!

Dolor en la rodilla, hablar con los médicos... Philadelphia llevaba algunos días asustando con el estado físico de Joel Embiid, pero por suerte todo ha quedado en simple precaución; tanto es así que anoche vimos al pívot camerunés en cancha de Indiana para irse hasta los 27 puntos en tan solo 26 minutos.

Sobra decir que estos Sixers cambian por completo con o sin él, por lo que es una enorme noticia verle jugar a tal nivel, ya que además cuenta a su lado con dos fantásticas piezas como Tyrese Maxey (32 puntos anoche) y el novato V.J. Edgecombe (23). Con ellos a su lado los de Pensilvania doblegaron sin problema a los Pacers por 114-135 y se asientan en puestos de acceso directo a playoffs.

El petardazo de los Knicks

Les hemos alabado mucho últimamente, pero lo cierto es que esta pasada madrugada han estado realmente mal; tanto es así que los de la Gran Manzana se han quedado en tan solo 94 puntos en su visita a Cleveland.

Jalen Brunson ha logrado 20 tantos y Mikal Bridges ha aportado otros 18, pero ha sido insuficiente ante los de Ohio, que se postulan como el equipo más en forma de la Conferencia Este junto a los Detroit Pistons.

Pero Doncic, ¿qué hiciste?

Ha sido la imagen más sorprendente de la noche. Con un punto abajo y segundos para el final del partido frente a Orlando Magic, Luka Doncic tenía el balón en su mano con una posición clara para lanzar a canasta; sin embargo, optó por no hacerlo y dar el balón a un LeBron James sin posición ni tiempo para lanzar...

La consecuencia ha sido una nueva derrota para los Lakers y la pregunta de qué pasó por la cabeza del astro esloveno en esos segundos. La cosas no van bien por Hollywood y momentos así lo corroboran.

Resultados de la noche en la NBA

Indiana Pacers 114-135 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 119-98 Washington Wizards

Brooklyn Nets 114-123 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 107-116 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 109-94 New York Knicks

Chicago Buls 99-131 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 128-117 Miami Heat

New Orleans Pelicans 113-109 Golden State Warriors

Phoenix Suns 81-97 Boston Celtics

Portland Trail Blazers 121-124 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 109-110 Orlando Magic