LeBron James, acusado de provocar el caos en la NBA: "Todo empezó cuando se fue a Miami"

El Rey vuelve a ser objeto de críticas, en esta ocasión por un Paul Pierce que entiende que las reglas del juego cambiaron por su culpa

La NBA ha cambiado enormemente a lo largo de su historia, y no solo en cuanto a estilo de juego, sino al comportamiento de sus diferentes actores. Pues bien, justo sobre eso habla toda una leyenda como Paul Pierce, poniendo en la picota al que para algunos es el más grande de todos los tiempos, LeBron James.

El que fuese jugador franquicia de los Boston Celtics, equipo con el que ganó el anillo de 2008, no se corta a la hora de mirar a pasado y presente, dejando claro que el hecho de ver a los jugadores saltando constantemente de un equipo a otro tiene un germen claro en El Rey.

Para explicar su teoría, Pierce viaja hasta aquel día en el que LeBron anunció que dejaba los Cleveland Cavaliers para firmar con Miami Heat. Según el ex de los verdes ese fue el momento en el que algo se rompió y la lealtad a un determinado equipo pasa a ser del todo secundario para las estrellas de la competición estadounidense.

"Stephen Curry es el último que hará eso"

"Odio que el juego haya llegado a este punto. Cuando ves a los jugadores de la vieja escuela, ya sea que ganen o pierdan, se mueren por su franquicia. Quieren morir con su afición. Desafortunadamente, estamos en un momento en que eso ya no existe", explica antes de apuntar al ahora jugador de los Lakers.

"Creo que todo empezó con LeBron, sinceramente, cuando se fue a Miami Heat. Los chicos decían: 'Tenemos el control de nuestro futuro'. Él es el pionero de esto, lo que vemos con los jugadores saltando de un lado a otro. Ya no hay jugadores franquicia. Creo que Stephen Curry es el último que hará eso. Esta es la cultura en la que vivimos", sentencia.

Un negocio en ambas direcciones

La NBA tiene un ecosistema muy especial. Los jugadores, salvo contadas excepciones al tener vetos de traspaso, están sujetos a lo que decidan sus equipos, ya sea seguir contando con ellos o mandarlos a otra parte. Tal escenario ha terminado por generar una respuesta que recientemente hemos visto ejemplificada con James Harden, quien decidió que deseaba salir de los Clippers y forzó su traspaso a los Cavaliers. ¿Hace mal? Solo desde la perspectiva más romántica.

Darlo todo por un equipo está bien, pero Paul Pierce debe entender que son solo unos pocos elegidos –ni Luka Doncic– los que pueden plantearse un escenario así. Y claro, muchos dirán que para que les den la patada en el momento menos pensado, mejor anticiparse y tomar las riendas de sus futuros.