Los Lakers cambian de opinión con LeBron James

La organización de oro y púrpura, la cual parecía decidida a marcar un antes y un después en la próxima temporada baja, se muestra ahora abierta a que LeBron James siga jugando con ellos

Donde dije digo, digo Diego. Tras numerosos informes señalando que la relación entre Los Angeles Lakers y LeBron James estaba vista para sentencia, subrayando incluso que era una opción real que saliese traspasado antes de la fecha límite, la situación entre ambas partes ha dado tal vuelco que ahora es el propio equipo californiano el que pone una alfombra roja al Rey para que este dispute con ellos su 24ª temporada, si es que decide no retirarse.

Esa es justo la información que transmite Dave McMenamin de ESPN, quien subraya que los angelinos recibirían con los brazos abiertos a LeBron, lo cual va en consonancia con lo expresado por el general manager, Rob Pelinka, antes de comenzar la campaña 2025-26 en la NBA, momento en el que señaló que le encantaría que James se retirase en los Lakers, ya llegase ese momento en 2026 o en 2027, si es que el cuatro veces ganador de la NBA decidía ampliar su contrato.

Es obvio que dado el peso del jugador del que hablamos, los Lakers no podían decir abiertamente 'no contamos con él', pero entre eso y filtrar que si quiere seguir no hay problema hay un mundo. La creencia generalizada, y no sin fuentes, es que a partir del verano de 2026 el equipo se centraría en construir alrededor de Luka Doncic, especialmente buscando jugadores atléticos, con buen tiro y buenos defensores. El plan puede ser parecido con LeBron, pero con claras restricciones.

¿Cuánto costaría la renovación de LeBron James?

Ese es el principal punto a debatir. Un jugador como él, con su estelar trayectoria y que aún promedia 22 puntos, 7,1 asistencias y 5,8 rebotes, claramente está para aportar, pero no por los 52,6 millones de dólares que está percibiendo en la actual temporada...

Ya en su última renovación renunció a una suma cercana a los 3 millones de dólares respecto al máximo que podía percibir, pero en el presente haría falta mucho más si es que los Lakers quieren conseguir lo que desean en el mercado. Agentes libres como Andrew Wiggins, Tari Eason, Tobias Harris, Quentin Grimes o Dean Wade aparecen en su horizonte, pero eso cuesta dinero. Por tanto, negociar una cuantía que satisfaga a ambas partes sería esencial.

Los Cleveland Cavaliers aparecen en el horizonte

Desde hace tiempo se han puesto sobre la mesa el nombre de algunos equipos que podrían ser del gusto de LeBron si es que decide alargar su carrera. Por ahora se ha ceñido a decir que no tiene nada decidido y que lo anunciará cuando lo sepa, pero a su vez ganan peso opciones como Cleveland Cavaliers –acabar en casa– o New York Knicks –un último baile en la Meca del baloncesto–. Claro está que en los Cavs quizás tendría una despedida mucho más cercana a un homenaje que en otros lugares.