La nueva generación golpea a Luka Doncic y se lleva por delante a Kevin Durant

El jugador esloveno de los Lakers se vio obligado a dejar la cancha en el partido contra Philadelphia por una molestia muscular de la que aún se desconoce la gravedad

La NBA es así. Cada año nuevo que llega trae consigo una camada de chicos dispuestos a destronar a los que ya estaban. Obviamente esa hornada de novatos no es siempre igual de buena, pero en este curso 2025-26 no baja de excelente, algo que va quedando claro cada madrugada mientras súper estrellas establecidas como Luka Doncic o Kevin Durant lo sufren en primera persona; y sí, es justo lo que ha pasado esta noche.

Empezando por Los Ángeles, y tal y como vaticinábamos, vimos un auténtico partidazo entre Lakers y 76ers. Con dos equipos clásicos que han superado los 300 encuentros entre sí, y con estrellas sobre el parqué del nivel de LeBron James, Luka Doncic o Joel Embiid, el choque fue un verdadero espectáculo en el que los californianos no sucumbieron ante un rival que cuenta con uno de los mejores rookies del año, VJ Edgecombe.

Pese a comenzar perdiendo y quedarse tras el descanso sin Doncic por molestias físicas, los angelinos remontaron con una muy buena segunda parte en la que destacó un Austin Reaves que se fue hasta los 35 puntos desde el banquillo. Fue quien marcó la diferencia, ya que LeBron James no pasó de los 17.

Con el escolta al mando, los también 35 tantos de Joel Embiid, los 26 de Tyrese Maxey o el doble-doble de 19 puntos y 10 rebotes del mencionado Edgecombe no sirvieron para sumar el que hubiese sido el sexto triunfo consecutivo de los de Pensilvania al caer por 119-115.

Los 'baby Hornets' se cargan a Kevin Durant

Si VJ Edgecombe tiene pinta de buen jugador, qué decir de Kon Knueppel. El escolta de Charlotte Hornets es el único que le discute el Novato del Año a Cooper Flagg y ha levantado a los de Carolina del Norte hasta el punto de ganar ocho partidos consecutivos –no lo hacían desde 1999–, el último en cancha de los Houston Rockets de Kevin Durant por 99-109.

Para llegar al triunfo, Knueppel ha puesto sobre la mesa 24 puntos para el máximo anotador de su equipo y superar los 31 de un KD que mordió el polvo por segunda noche consecutiva.

Resultados de la noche en la NBA

Detroit Pistons 117-126 Washington Wizards

Orlando Magic 118-98 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 121-119 Utah Jazz

Toronto Raptors 123-107 Chicago Bulls

Houston Rockets 99-109 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 123-135 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 97-101 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 119-115 Philadelphia 76ers