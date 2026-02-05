Yabusele admite llamadas y se posicionan para quitárselo al Real Madrid

El francés podría ser uno de los que cambie de aires en las próximas horas, aunque hay dos equipos europeos que están posicionándose para repescarlo antes del cierre de mercado en la Euroliga

Apenas quedan unas horas para que se cierre el mercado de fichajes en la NBA y un traspaso que parecía cantado, el del Guerschon Yabusele, sigue sin realizarse. El ala-pívot francés lleva tiempo sobre la mesa de los ejecutivos de la NBA después de que su equipo, los New York Knicks, lo pusieran en el mercado y su entrenador, Mike Brown, cada vez contara menos con él en las rotaciones.

A diferencia del pasado año, cuando se conoció el interés de varias franquicias tras su buen año en los Sixers, esta vez no parece tener tantas 'novias', algo que él niega, pues ha reconocido que en estas últimas semanas ha tenido llamadas de equipos interesados.

“No voy a cerrarle la puerta a nada. No sé qué va a pasar. No sé qué será mañana... Al fin y al cabo, soy jugador de los Knicks. Pero ha habido equipos que me han llamado, así que sí, creo que el informe era simplemente que me querían y luego todos pensaron que ya había firmado algo. No, nada de eso. Pero hay algunos equipos que, según hemos oído, se están preparando para ficharme si vuelvo por ese camino. Ya veremos qué pasa”, señala Yabusele, según apunta Stefan Bondy, del New York Post.

Lo que no ha dicho el francés es el nombre de esos equipos, porque aunque hace pocas semanas dejó claro que su prioridad es seguir en la NBA lo que resta de temporada y la próxima, ya que tiene firmado un contrato y obtendría unos grandes beneficios por estar un quinto año en la Liga norteamericana, la realidad es que hay dos equipos de la Euroliga que han estado entre los que le han llamado.

Hapoel y Panathinaikos, interesados en Yabusele

Así lo asegura 'Sport5', quien ha publicado que el Hapoel Tel Aviv prepara una suculenta oferta económica para fichar al ex del Real Madrid. La alternativa sería el Panathinaikos. Es decir, los dos equipos que más dinero están moviendo este año y que, con dos magnates al mando, tratan de hacerse con el mayor número de estrellas.

"Nigel Hayes-Davis o Yabusele estarán con nosotros", señalan en 'Sport5', citando a una fuente del club israelí. La puja por el francés está en marcha aunque todos esperarán a ver qué pasa con él en estas últimas horas de mercado, donde se anuncian los fichajes cada hora que pasa.

Chris Paul, Coby White y Mike Conley Jr. tras Anthony Davis

Aparte de los que se han producido la pasada madrugada, con la llegada de James Harden a los Cavaliers como traspaso estrella, este miércoles por la tarde -hora española- se ha concretado la salida de Anthony Davis a los Wizards y movimientos en los que se han visto implicados, entre otros, Chris Paul y Coby White.

En esete sentido, los Toronto Raptors han recibido a Chris Paul en un acuerdo a tres bandas con Los Angeles Clippers y los Brooklyn Nets; mientras, los Chicago Bulls han traspasado a Coby White y a Mike Conley Jr. a los Charlotte Hornets a cambio de Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres elecciones de segunda ronda del 'draft'. Lo hacen horas después de intercambiar a Nikola Vucevic por Anfernee Simons con los Boston Celtics.