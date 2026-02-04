Cade Cunningham vuela y Cooper Flagg se estrella con la realidad

El base de los Pistons manda a la lona al mismísimo Nikola Jokic y subraya tanto su estatus de súper estrella en la NBA como la aspiración al anillo

Fantástica noche NBA con hasta 10 partidos en la que hemos disfrutado de enormes actuaciones y de partidazos como el Detroit Pistons - Denver Nuggets, en el que los de Michigan han remarcado su gran temporada derrotando a todo un Nikola Jokic de la mano de Cade Cunningham. Y hay más, ya que también han saltado a la cancha Cooper Flagg, Luka Doncic y Jaylen Brown. ¡Vamos al lío!

Cuando comenzó la temporada muchos dieron a Detroit como una anomalía que se terminaría regularizando a base de derrotas; sin embargo, pasan las semanas y en vez de caerse son cada vez mejores; tanto es así que anoche se plantaron ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic para lograr una victoria de inmenso valor.

Lejos de achantarse ante grandes contrincantes, estos Pistons están demostrando que son de pasta dura. Con tal carácter y un Cade Cunningham de 29 puntos y 10 asistencias, resistieron el empuje final de los de Colorado para colocarse con un balance de 37-12, haciendo inútil el doble-doble de 24 puntos y 15 rebotes de Nikola Jokic.

La realidad es que Detroit ha visto abierta la puerta para ir a por el anillo y no piensa desaprovecharla. Esta pasada madrugada lo han dejado claro al cerrar un traspaso por el cual han conseguido a Kevin Huerter, un tirador que les viene realmente bien para apuntalar una plantilla que tiene numerosas alternativas.

Cooper Flagg, solo en los Dallas Mavericks

Estamos viviendo la eclosión de un súper talento como Cooper Flagg, pero a su vez la debacle de los Mavericks. Lejos de ese mantra de 'vendemos a Luka Doncic para ir a por un campeonato', tanto el equipo como el número 1 del último draft han chocado con una realidad que les lleva a hacer de las derrotas algo habitual.

En todo caso, lo que realmente importa (e ilusiona) a los de Texas es ver a su joven jugador brillando de manera espectacular sobre el parqué. Anoche, enfrentándose a los Boston Celtics, firmó hasta 39 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias para ser la pieza más destacada sobre el parqué

Resultados de la noche en la NBA

Detroit Pistons 124-121 Denver Nuggets

Indiana Pacers 122-131 Utah Jazz

Washington Wizards 101-132 New York Knicks

Brooklyn Nets 109-125 Los Angeles Lakers

Miami Heat 115-127 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 100-110 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 131-115 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 128-92 Orlando Magic

Golden State Warriors 94-113 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 125-130 Phoenix Suns