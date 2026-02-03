Alperen Sengun reivindica su sitio tras la polémica decisión de la NBA

El pívot turco, excluido del All-Star, firma el mejor partido de la noche NBA para conducir a los Rockets hasta un triunfo que les acerca a la segunda plaza de la Conferencia Oeste

Como cada año, la lista de seleccionados para el All-Star ha traído cola. La NBA dio a conocer el nombre de los 14 reservas para el partido de las estrellas de 2026 –será en el Intuit Dome de Los Ángeles– y entre esos no aparecía un Alperen Sengun que está firmando una fantástica campaña junto a Kevin Durant en los Houston Rockets. ¿Tenía que ir el turco obligatoriamente? No, pero ha generado polémica el hecho de que se incluyese a otros como LeBron James o el joven Deni Avdija antes que a él.

Es obvio que no caben todos, pero la realidad es que Sengun estaba en la mayoría de quinielas dentro. Siendo pieza clave de uno de los mejores equipos de la competición, se vislumbraban pocas opciones por delante. Además, el hecho de que este año el All-Star Game sea una especie de Estados Unidos contra el Mundo alimentaba su selección al ser turco y poder compartir equipo con Luka Doncic, Nikola Jokic y compañía.

Alperen Sengun firma su mejor partido de la temporada

Consumado lo que se ha sentido como un desplante en la organización de Texas, la reacción de Sengun no ha sido ahogarse en lamentos, sino hacer su mejor partido de la temporada. Así es. Visitando a los Indiana Pacers, y sin contar con Durant a su lado, el center se ha ido hasta los 39 puntos, 16 rebotes y 5 asistencias para reclamar su sitio en un All-Star al que ya no acudirá.

Lo más curioso de la decisión de la NBA es que Sengun ya fue All-Star en 2025 y su juego no ha descendido lo más mínimo; tanto es así que está metiendo dos puntos más por noche y repartiendo 1,5 asistencias más que en el curso pasado, llegando por primera vez a un tapón por encuentro. Exacto, no hay datos objetivos para dejarle fuera más allá de que se trata de una determinación arbitraria que cada año premia a unos y 'castiga' a otros.

Con la mente puesta en el gran objetivo

Aunque para Sengun haya sido un golpe quedarse fuera del All-Star, la realidad es que los Rockets están centrados en una meta mucho más ambiciosa, la de ser campeones de la NBA. Pese a las graves lesiones (y bajas para toda la temporada) de Fred VanVleet y Steven Adams, los de Texas creen tener una oportunidad y es probable que se muevan antes del cierre del mercado de traspasos (5 de febrero) para apuntalar alguna posición como la de base, en la que andan más que justos.