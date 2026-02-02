Ya tenemos los 24 jugadores elegidos para el NBA All-Star 2026 con LeBron James al mando y hasta seis debutantes

La estrella de los Lakers suma sus 22ª participación consecutiva en el partido de las estrellas, marcando un hito que será casi imposible de superar en el futuro

Se acabó la espera. Ya tenemos el nombre de los 24 jugadores que participarán en el All-Star 2026, el cual tendrá lugar el 15 de febrero en Los Ángeles con el Intuir Dome de los Clippers como escenario, equipo que curiosamente no tendrá ningún representante. Quien sí estará sobre el parqué será El Rey, un LeBron James eterno que sumará su 22ª presencia en el partido de las estrellas, si bien por primera vez en su carrera lo hará como reserva.

Del resto de seleccionados destaca el hecho de que haya hasta seis debutantes, entre ellos un Norman Powell que se convierte en el cuarto jugador más veterano que se estrella en tan mítica cita. Y también hay ausencias sonadas como la de un Kawhi Leonard que ha podido verse perjudicado por el escándalo con Aspiration y los propios Clippers.

Los 14 reservas para el NBA All-Star 2026

- Conferencia Oeste: LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jamal Murray (Denver Nuggets), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), Devin Booker (Phoenix Suns) y Deni Avdija (Portland Trail Blazers).

- Conferencia Este: Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Norman Powell (Miami Heat), Scottie Barnes (Toronto Raptors) y Jalen Duren (Detroit Pistons).

Los titulares para el NBA All-Star 2026

Anunciados previamente, estos serán los 10 jugadores que estarán de inicio sobre el parqué en el All-Star 2026 que se celebra en Los Ángeles.

-Conferencia Este: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) y Jaylen Brown (Boston Celtics) en el Este.

- Conferencia Oeste: Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors) y Victor Wembanyama (San Antonio Spurs).

Pese a haber sido seleccionados por conferencias, estos jugadores serán distribuidos en dos equipos de Estados Unidos y uno de Mundo que por primera vez disputarán un minitorneo de formato 'round robin' antes de una final entre los dos mejores. Además, cabe recordar que en caso de lesión –situación en la que está Giannis Antetokounmpo–, será la propia NBA la que designe un sustituto.

Los debutantes en el NBA All-Star 2026

Como cada curso, en esta ocasión tampoco faltarán jugadores que vivan por primera vez desde dentro el partido de las estrellas de la competición estadounidense. En esa situación tenemos a un Jamal Murray que pedía tal consideración a voces, así como a Chet Holmgren acompañando a Shai como representantes de los Thunder, y a otros tres jóvenes talentos como Jalen Duren, Jalen Johnson y Deni Avdija. En el caso de Norman Powell, este recibe la recompensa a su trabajo bien hecho durante años.