Charlotte pone en evidencia a Wembanyama y destroza todos los pronósticos

La organización de Carolina del Norte se confirma como el equipo del momento con un quinteto tan joven como talentoso que firma un tremendo balance de 12-1

Dentro de una temporada NBA hay otras muchas. Con 82 partidos de recorrido (más playoffs) da tiempo a que el blanco se vuelva negro y a rebobinar para volver al tono inicial. Por ello, no sorprende que en los albores de esta campaña 2025-26 se hablase de Victor Wembanyama como el 'mesías', ese jugador intratable sobre el parqué que iba a pelear ya por el MVP, y que ahora, empezando febrero, se le vean muchas más costuras, tal y como han evidenciado unos Charlotte Hornets que por otra parte están impresionantes desde hace semanas.

Sí, podemos decir que en esta última jornada de la competición estadounidense se han juntado el hambre con las ganas de comer. Los de Carolina del Norte están superando cualquier expectativa ahora que tienen a todas sus piezas sanas; tanto es así que saliendo con el quinteto formado por LaMelo Ball, Kon Knueppel, Brandon Miller, Miles Bridges y Moussa Diabate tienen un récord de 12-1.

A ese ritmo de baloncesto, el cual se mide igualmente por hasta seis triunfos consecutivos, anoche dejaron a los de Texas ahogándose en la orilla mientras cortaban las alas a un Victor Wembanyama que se quedó en 16 puntos, 8 rebotes y 0 tapones, acertando solo 6 de sus 15 lanzamientos. Y hay más, ya que a base de sacarle al perímetro y atacarle con penetraciones le hicieron un verdadero destrozo.

Pese a las dificultades, los Spurs pelearon hasta el final, pero los Hornets están on fire y se llevaron el triunfo por 111-106 con 26 puntos de Brandon Miller. Quizás convertirse en la revelación de la temporada llega tarde, pero de cara al futuro apuntan a ser uno de esos equipos que pueden estar años y años en la élite de la NBA.

Un Joel Embiid de 40 puntos

Tras conocerse la sanción de 25 partidos a Paul George los Sixers recibieron a New Orleans Pelicans para hacernos vivir una nueva exhibición de Joel Embiid, que en esta ocasión se marchó hasta los 40 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. Por cierto, no metía tantos puntos desde el 22 de enero de 2024.

Con el camerunés a este nivel, y a la espera de que vuelva George, los de Pensilvania van lanzados a ser un coco en la Conferencia Este, la cual tiene a los Detroit Pistons como indiscutible líder con un balance de 35-12.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 111-106 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 129-125 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 124-114 New Orleans Pelicans

Miami Heat 118-125 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 114-131 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 111-107 Dallas Mavericks