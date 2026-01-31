Nikola Jokic regresa a lo grande y Stephen Curry se cae por el camino

El pívot serbio de los Nuggets volvió a la acción tras un mes de ausencia para pasar por encima de los Clippers de Leonard y Harden

Los mejores de la historia tienen estas cosas. Mientras por regla general de habla de volver tras una lesión con calma y sabiendo que para alcanzar el mejor nivel hay que tener cierto rodaje, hay algunos elegidos como Nikola Jokic que simplemente juegan al baloncesto como juegan. Despreocupado, a base de refrescos, con un físico no físico, el tres veces MVP saltó anoche a la cancha y en 25 minutos de gloria le bastó para destrozar a unos Clippers que llegaban en un excepcional estado de forma. El Joker fue la sonrisa de la noche, una que no se trasladó a San Francisco, donde Stephen Curry cayó lesionado...

Volviendo a Jokic, lo cierto es que ya nada de lo que hace sorprende, pero no por ello deja de asombrar. 31 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 3 robos en 25 minutos para acabar con los californianos por 122-109 y mantener el pulso por la segunda plaza de la Conferencia Oeste con los San Antonio Spurs.

Sí, el center de los de Colorado es uno de esos jugadores que obviamente dependen del acompañamiento para triunfar, pero que a su vez sabe que por sí solo puede tumbar al mayor de los colosos. ¿Será este el año de su segundo anillo? Difícil saberlo. Para empezar los Nuggets tienen que solucionar sus problemas con las lesiones, sobre todo en lo referente a un Aaron Gordon que ha recaído y que no se le espera ya casi hasta marzo.

La rodilla de Stephen Curry

La cruz de la madrugada fueron los Warriors. Perder contra Detroit Pistons, mejor equipo de la Conferencia Este, no es ni mucho menos una debacle, pero ver marchar de la cancha a Stephen Curry antes de tiempo ya suena algo peor.

En un choque que los de Michigan dominaron por completo hasta cerrarlo por 124-131 con 31 puntos y 12 asistencias de Cade Cunningham, el dos veces MVP se vio obligado a abandonarlo por lo que el equipo definió como dolor en la rodilla izquierda. No parece grave, pero sí se trata de un nuevo contratiempo para un equipo que ya ha perdido para toda la campaña a Jimmy Butler y que ahora vive pendiente del mercado... y de la posible llegada de Giannis Antetokounmpo.

Resultados de la noche en la NBA

Washington Wizards 111-142 Los Angeles Lakers

Orlando Magic 130-120 Toronto Raptors

Boston Celtics 112-93 Sacramento Kings

New York Knicks 127-97 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 114-106 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 126-113 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 122-109 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 99-109 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 124-131 Detroit Pistons