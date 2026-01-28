Los Pistons y OKC se asientan en el trono de una NBA a dos velocidades

Detroit y Oklahoma City reafirman su liderato en una jornada marcada por el dominio de los Pistons en el Este y la solidez del Thunder, mientras Denver y Milwaukee muestran debilidades

La NBA vive una jornada de contrastes con los Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder liderando con puño de hierro sus respectivas conferencias. Mientras Philadelphia y Nueva York exhiben su poderío en el Este, el Oeste presencia la solidez de los Clippers frente a las dudas de Denver y Sacramento.

Detroit coge la batuta

La Conferencia Este sigue bajo el dominio de los Detroit Pistons, que tras vencer a Denver se consolidan en el liderato con un récord de 31-11. La victoria en Colorado, sellada con un temple espectacular de Tobias Harris desde la línea de tiros libres, pone en valor la madurez de un proyecto que ha pasado de reconstrucción a lo más alto en un tiempo récord. Los 75ers son una auténtica apisonadora, con el regreso de Joel Embiid (29 puntos) y la puntería de Paul George para subir al marcador 32 puntos con 9 triples. Castigaron sin piedad a unos Milwaukee Bucks en horas bajas que aprovecharon la ausencia de Ginnis Antetokounmpo.

Los New York Knicks mantienen su apuesta en el top tres de la clasificación justo después de arrasar a los Kings. En el último cuarto se permitieron tan solo 15 puntos, con Jalen Bruson dirigiendo el juego y Karl-Anthony Towns dominante en el rebote, los de la Gran Manzana parecen haber encontrado la estabilidad necesaria para afrontar el tramo final de la temporada. En el otro lado de la tabla, la crisis en Brooklyn se agrava pese a la explosión anotadora de Michael Porter Jr. frente a los Suns. Los Nets no logran cerrar los partidos, acumulando seis derrotas consecutivas y cayendo a la zona baja de la tabla.

El Thunder no perdona y los Clippers amenazan

En el oeste, el Oklahoma City Thunder reafirmó su estatus como el mejor equipo de la liga por 37-10. Shein Gilgeous-Alexander firmó 29 puntos para romper la racha de dos derrotas y superar a unos Pelicans combativos pero limitados por la irregularidad de Zion Williamson. Tan combativos que incluso se produjo una buena tangana entre los jugadores de ambos equipos cuando el reloj llegó a cero. Cerquita de ellos, los LA Clippers cuentan con un Kawhi Leonard que extiende su racha de partidos por encima de los 20 puntos y a James Harden repartiendo 10 asistencias para doblegar a unos Jazz que recuperaron a Markkanen peor no el orden defensivo.

La jornada dejó también dudas en Denver y Sacramento. Los Nuggets sufrieron un inusual colapso en el cierre contra Detroit, con Jamal Munray fallando tiros libres claves. Por otro lado, los Kings se ven cada vez más dependientes de un veterano DeMar DeRonzan que sacó 34 puntos mientras que el resto del equipo, incluido el casi recién llegado Westbrook, no logra encontrar el acierto exterior. Finalmente, los Suns sacaron una victoria de carácter ante Brooklyn, demostrando que Phoenix no se anda con chiquitas.

Resultados de la noche en la NBA