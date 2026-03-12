Nikola Jokic mete en un lío a Kevin Durant

Los Nuggets frenan a Durant y Jokic los pasa con su 25 triple doble de la temporada en la NBA; lío en el Oeste tras la derrota de los Timberwolves y en el Este con el triunfo de los Magic y las caídas de Cavaliers y Raptors

La lucha por el play off de la NBA está que arde a un mes de que finalice la temporada regular y los resultados de cada jornada cambian el panorama en la parte de arriba. La pelea está enconada especialmente en el Oeste, donde sólo hay un partido de diferencia entre el tercer y el sexto puesto, y los Phoenix Suns están a otro partido de meterse en la pelea. Pero es que, en el Este, con el triunfo de los Orlando Magic sobre los Cleveland Cavaliers y la derrota de los Raptors, los de Toronto, que llevaban meses siendo cuartos, salen de los seis primeros puestos, mientras que entran los Miami Heat...

Varios duelos directos en el Oeste en una jornada en la que los Denver Nuggets olvidaron el último tropiezo para pasar por encima de los Houston Rockets; y en la que los renacidos Clippers ganaron (153-128) a unos Minnesota Timberwolves que se habían asentado terceros y que, tras tres derrotas consecutivas, han caído al sexto puesto y tienen a los Suns pisándoles los talones.

La única sorpresa de la jornada se vivió en Nueva Orleans, doncde los Pelicans, sin nada en juego, vencieron por 122-111 a los Toronto Raptors y les complicaron la vida de cara a la postemporada. Trey Murphy III (31 puntos y 7 rebotes) lideró la ofensiva del equipo de Luisiana.

Nikola Jokic alcanza su triple doble número 25

En el choque más interesante de la jornada, la defensa de los Nuggets frenó a Kevin Durant y Nikola Jokic hizo el resto. El pívot serbio logró su 25 triple-doble de la temporada con 16 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias, además de 5 tapones. Mientras, Durant se quedaba en 11 puntos después de promediar 25 en lo que llevamos de temporada.

Sin sus puntos y con un mal partido del turco Alper Sengun, que terminó la noche con 10, el único que sobresalió en los Rockets fue Amen Thompson, que cumplió con 16 puntos. Junto a Jokic, Jamal Murray (30 puntos), Christian Braun (19) y Cameron Johnson (17) ayudaron e hicieron sufrir a los Rockets la peor derrota de la temporada.

Jalen Brunson, con 28 puntos, 8 asistencias y tres robos, fue el mejor en una plácida victoria de los Knicks en Utah, que les asienta en la tercera posición del Este tras la derrota de los Cavaliers. Los de Cleveland cayeron en Orlando pese a los 30 puntos y 8 asistencias de James Harden. Desmond Bane (35 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) le contrarrestó y permitió a los Magic subir hasta la quinta posición en esa Conferencia.

La gran actuación de la noche la ofreció Kawhi Leonard, que alcanzó los 45 puntos en un triunfo de los Clippers en los que la franquicia de Los Angeles no bajó de los 35 puntos en ninguno de los cuatro cuartos. Anthony Edwards llegó a los 36 puntos, pero los Wolves estuvieron lejos de la victoria.

Resultados NBA hoy 12 de marzo

Orlando Magic 128-122 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 122-111 Toronto Raptors

Utah Jazz 117-134 New York Knicks

Denver Nuggets 129-93 Houston Rockets

Sacramento Kings 109-117 Charlotte Hornets

Los Angeles Clippers 153-128 Minnesota Timberwolves